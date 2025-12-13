Le passage à trois défenseurs derrière a conduit Paulo Fonseca à se passer d'Adam Karabec sur les derniers matchs. L'ailier tchèque était auparavant un titulaire dans le 4-2-3-1 initial.

Depuis quatre rencontres, l'OL a changé de tactique. Lors de la victoire 6 à 0 face au Maccabi Tel Aviv, Paulo Fonseca a opté pour le 3-4-3, avec plus ou moins de réussite. L'entraîneur portugais a reconduit ce schéma sur les affiches suivantes, et cela ne devrait pas changer sur les futures rencontres.

En effet, au-delà de rapprocher Martin Satriano du reste de ses coéquipiers sur le terrain, cette innovation sert avant tout défensivement. "Nous avons commencé à jouer ainsi car nous manquions d'arrières centraux disponibles, donc nous avons installé Tanner (Tessmann) dans ce système. Nous avons trouvé de la stabilité défensive. Maintenant que nous allons perdre Clinton (Mata) et Moussa (Niakhaté) à la CAN, cela peut être une solution pour les prochaines semaines. J’ai aimé les réponses de l’équipe dans les derniers matchs avec cette structure, mais cela dépend aussi des structures des adversaires."

Les ailiers forcément moins utilisés

Forcément, ces bouleversements de dispositif engendrent des modifications du temps de jeu. Parmi ceux qui en bénéficiaient le plus avant ça, Afonso Moreira et Adam Karabec apparaissaient comme les principaux perdants, puisque leur coach ne recourait plus aux ailiers. Ils devaient alors se contenter d'entrées en jeu sur quelques minutes.

Mais jeudi, contre Go Ahead Eagles (2-1), l'ancien footballeur du Sporting Portugal a démontré qu'il pouvait également évoluer un cran plus bas, comme piston. Buteur, il a surtout fait preuve d'une grande activité sur son couloir gauche. "C’est un poste qu’Afonso peut occuper dans ce système à trois centraux si nous voulons être plus offensifs", a constaté Paulo Fonseca.

30 minutes face au Maccabi, puis plus grand-chose pour Karabec

Et pour son compère tchèque ? La situation est a priori moins reluisante. Remplaçant depuis quatre parties, il avait commencé par une réalisation face aux Israéliens en disputant 30 minutes, avant d'entrer pour cinq minutes contre Nantes, de rester sur le banc à Lorient et de participer à la dernière minute contre les Néerlandais.

Une grosse chute de son utilisation. Sur les 17 précédentes affiches, il en avait ainsi démarré 12. Ses perspectives sont visiblement moindres si l'Olympique lyonnais conserve ce schéma. Ce qu'a reconnu le technicien lusitanien. "Le problème pour Adam, c'est qu'il est plus difficile de lui faire une place, a-t-il confié. Nous jouons avec Martin (Satriano) et Pavel (Sulc). C'est une position compliquée pour lui, sachant qu'il est aussi plus délicat pour lui d'être milieu. C'est la raison pour laquelle il n'a pas énormément joué dernièrement."

Quel système après le retour de Fofana et Nuamah ?

Évidemment, la saison est encore très longue et Adam Karabec aura sans doute l'occasion de retrouver son temps de jeu. On peut par ailleurs penser qu'avec les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah en janvier-février, les ailiers retrouveront leur importance. En attendant, le joueur de 22 ans doit prendre son mal en patience sur cette fin d'année 2025.