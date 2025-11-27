Mercato : Karabec serait "très heureux" de rester à l'OL

Adam Karabec restera-t-il à l'OL à l'issue de la saison ? Il existe en tout cas une option d'achat dans le prêt du Tchèque, qui a confié qu'il se voyait bien poursuivre l'aventure.

Le 12 août dernier, l'OL annonçait la venue d'Adam Karabec en provenance du Sparta Prague. Un transfert qui a eu lieu sous la forme d'un prêt payant (300 000 euros). Il était aussi assorti d'une option d'achat de 3,5 millions d'euros ainsi que de bonus (800 000€) et d'un intéressement (15 %). Un investissement sur le long terme pour l'Olympique lyonnais ?

Possiblement, puisqu'il est tout de même assez rare qu'une option ne soit pas levée dans ce genre d'opération. Présent en conférence de presse mercredi avant le match face au Maccabi Tel-Aviv ce jeudi, l'ailier international (quatre sélections) s'est exprimé sur sa situation. "Je suis très content depuis mon arrivée. Si c’est possible de rester, j’en serai très heureux. Je pense que j’ai encore beaucoup de travail à accomplir ici, et je ne m’imagine pas ailleurs qu’à Lyon", a-t-il affirmé.

12 titularisations sur les 17 matchs de l'OL

À 22 ans, le Tchèque est devenu titulaire par la force des choses dans l'équipe rhodanienne (douze titularisations). Son aventure en France a même assez bien démarré. Mais comme le reste du groupe, il est présentement dans le creux de la vague. Sans grande surprise, il lui reste encore beaucoup de progrès à faire sur plusieurs aspects du jeu. "J’essaie d’aider davantage avec mes courses, ce que je faisais peu auparavant, a-t-il reconnu. Je tente d’être plus dangereux et de contribuer aux combinaisons."

En attendant le retour d'Ernest Nuamah, dont l'état de forme mettra en plus du temps à revenir, Karabec bénéficiera sans doute d'un important temps de jeu. Une belle opportunité dans la carrière du gaucher.