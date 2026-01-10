Actualités

Coupe de France : tirage au sort des 8es lundi pour l'OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Qualifié facilement pour les 8es de finale de la Coupe de France, l'OL Lyonnes connaîtra son adversaire lundi midi. On connaît déjà les premiers rivaux possibles.

    De match, il n'y en a pas vraiment eu entre Saint-Étienne et l'OL Lyonnes ce samedi. Si l'on pouvait craindre la rencontre piège, les coéquipières de Wendie Renard n'ont jamais laissé le doute s'installer. Elles ont gagné 6 à 0 dans le Forez, atteignant de fait les 8es de finale de la Coupe de France. Mieux que la saison passée, mais loin d'assouvir la soif de titres du groupe rhodanien.

    Nous le retrouverons donc au tour suivant. Le tirage au sort se déroulera le lundi 12 janvier à 12h15. Il sera à suivre sur la chaîne YouTube de la Fédération française de football. L'idée pour les Lyonnaises sera avant tout de recevoir la rencontre qui se déroulera le 24 ou 25 janvier, ce qui leur donnerait déjà un premier avantage.

    Dijon, Montpellier et Montpellier qualifiés

    Tous les 16es de finale n'ont pas encore eu lieu, mais outre les joueuses de Jonatan Giráldez, on connaît trois autres qualifiés actuellement. Dijon a dominé Toulouse (4-1), tandis que Montpellier a souffert contre Sarcelles (1-2). Parmi les outsiders du tournoi, le Paris FC s'est imposé 2 à 0 à Lens, mais a écopé d'un carton rouge. La défenseure Melween N'Dongala pourrait manquer la confrontation contre l'OL Lyonnes le week-end prochain (18/01) selon sa sanction.

    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - sam 10 Jan 26 à 18 h 04

      Carton rouge c'est a minima un match , dommage pour N'Dongala car elle a du sang à revendre cette joueuse....Chawinga saura en tenir partie.....

      Signaler

