Au terme d'une prestation solide, rehaussée par le dernier quart d'heure, l'OL Lyonnes se qualifie pour les 8es de finale de la Coupe de France. Saint-Étienne n'a pas fait le poids (0-6).
Ce Saint-Étienne - OL Lyonnes réunissait beaucoup d'ingrédients pour se transformer en piège. Un terrain synthétique, l'absence des supporters rhodaniens et des conditions météorologiques difficiles. Finalement, après une heure de retard, le 16e de finale entre les deux rivaux a tourné à la séance d'attaque-défense durant le premier acte.
Un peu comme à l'entraînement, les joueuses de Jonatan Giráldez ont multiplié les offensives sur la cage d'Emma Templier. C'est simple, les Vertes n'ont pas beaucoup vu la moitié de terrain adverse, et Christiane Endler n'a presque rien eu à faire de tout l'après-midi. Restait encore à conclure cette domination pour éviter le scénario rémois de l'année passée.
L'OL Lyonnes jamais inquiété
C'est ce que les Lyonnaises ont bien fait. Ada Hegerberg pensait avoir montré la voie dès la 7e minute, mais sa réalisation a été refusée pour hors-jeu. Ce n'était que partie remise pour la Norvégienne, qui allait marquer à la 20e. Pour ce faire, elle a suivi la frappe de Melchie Dumornay après un beau une-deux avec Damaris Egurrola (0-2).
Avant cela, Tabitha Chawinga allait éviter des maux de tête à l'équipe en concluant de la tête un petit festival technique de Kadidiatou Diani (0-1, 12e). Aisément en tête à la pause, le leader du championnat voulait enfoncer le clou contre la lanterne rouge de la D1.
Davantage d'approximations après la pause
Mais la prestation après la mi-temps fut moins aboutie. Davantage d'approximations et d'erreurs techniques ont empêché les Fenottes de garder la dynamique. Pour preuve, la première grosse occasion de la seconde période est arrivée "seulement" à la 65e, une frappe d'Ada Hegerberg.
Mais le score a tout de même gonflé avec Wendie Renard, sur un classique corner tiré par Selma Bacha (0-3, 73e). Puis Tabitha Chawinga s'offrait un doublé, servie par Inès Benyahia (0-4, 80e), avant de donner un caviar à Kadidiatou Diani (0-5, 85e). Cette dernière claquait également un deuxième but à la 90e minute, d'un lob astucieux pour clôturer la marque (0-6).
Voilà donc l'OL Lyonnes qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort aura lieu le lundi 12 janvier prochain à midi. Après quoi, il faudra se tourner vers la réception de Lens mercredi (19 heures). Le retour de la Première Ligue en 2026. Une affiche délocalisée au centre d'entraînement, rappelons-le.
Pas vu le match, mais Diani a l'air d'avoir fait encore un malheur.
J'ai l'impression que ça va mieux physiquement, surtout. Ses premières semaines voire mois étaient insipides (ce n'est pas pour rien qu'elle fut bloquée à 1 but/1 passe d jusqu'à ce match au Havre). Mais depuis quelques semaines, ce n'est plus la même chose, et c'est essentiel. Becho est gentille, mais si l'on veut aller au bout de toutes les compétitions, il nous faudra une grande Diani.
Après un match de cdf sur un parking à Reims, puis sur le terrain des U15 à Sainté, promis, le prochain ce sera sur un terrain de baby foot... la fédé est d'accord, pas de problème si l'on joue avec une balle en mousse ! 😇
C'est pour ça que ça va jouer en Côte d'Ivoire!
Les 3 de devant ont été excellentes, mais aussi bien aidées par un milieu qui a su les alimenter. Si je peux mettre un petit bémol, c'est que beaucoup de centres n'ont pas trouvé preneuse, mais en tout cas je trouve que l'on met beaucoup plus à profit les ailes : c'est une excellente idée. Et ce, malgré un terrain peut-être un peu plus petit qu'à l'accoutumé. Diani et Chawinga ont constamment pris de vitesse leurs vis à vis, et ont aussi pu profiter des espaces libérés par les déplacements d'Ada. Les 3 ont été décisives, et c'est une très bonne chose pour entamer l'année.
Pas vu le match non plus, regarderai le résumé quand il sera en ligne.
Des scores comme ceci à répétition dans ce championnat ou Cdf où tout suspens est écarté , rien ne change ! et cela dure que ce soit avec Sonia ou bien l'australien et aujourd'hui Gigi des scores sans appel, les fenottes se baladent et cela va durer quelques années , le plus dur c'est qu'en général on apprend des défaites mais faut croire que non ; les adversaires se mettant en position de barricade et ce à l'identique chaque année , jamais à ne rien proposer ; la Fédé devrait faire un championnat en football loisir pour ces équipes.......
Le seul club qui peut amener à nous faire une réflexion mentale est le PFC..........