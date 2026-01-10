Au terme d'une prestation solide, rehaussée par le dernier quart d'heure, l'OL Lyonnes se qualifie pour les 8es de finale de la Coupe de France. Saint-Étienne n'a pas fait le poids (0-6).

Ce Saint-Étienne - OL Lyonnes réunissait beaucoup d'ingrédients pour se transformer en piège. Un terrain synthétique, l'absence des supporters rhodaniens et des conditions météorologiques difficiles. Finalement, après une heure de retard, le 16e de finale entre les deux rivaux a tourné à la séance d'attaque-défense durant le premier acte.

Un peu comme à l'entraînement, les joueuses de Jonatan Giráldez ont multiplié les offensives sur la cage d'Emma Templier. C'est simple, les Vertes n'ont pas beaucoup vu la moitié de terrain adverse, et Christiane Endler n'a presque rien eu à faire de tout l'après-midi. Restait encore à conclure cette domination pour éviter le scénario rémois de l'année passée.

L'OL Lyonnes jamais inquiété

C'est ce que les Lyonnaises ont bien fait. Ada Hegerberg pensait avoir montré la voie dès la 7e minute, mais sa réalisation a été refusée pour hors-jeu. Ce n'était que partie remise pour la Norvégienne, qui allait marquer à la 20e. Pour ce faire, elle a suivi la frappe de Melchie Dumornay après un beau une-deux avec Damaris Egurrola (0-2).

Avant cela, Tabitha Chawinga allait éviter des maux de tête à l'équipe en concluant de la tête un petit festival technique de Kadidiatou Diani (0-1, 12e). Aisément en tête à la pause, le leader du championnat voulait enfoncer le clou contre la lanterne rouge de la D1.

Davantage d'approximations après la pause

Mais la prestation après la mi-temps fut moins aboutie. Davantage d'approximations et d'erreurs techniques ont empêché les Fenottes de garder la dynamique. Pour preuve, la première grosse occasion de la seconde période est arrivée "seulement" à la 65e, une frappe d'Ada Hegerberg.

Mais le score a tout de même gonflé avec Wendie Renard, sur un classique corner tiré par Selma Bacha (0-3, 73e). Puis Tabitha Chawinga s'offrait un doublé, servie par Inès Benyahia (0-4, 80e), avant de donner un caviar à Kadidiatou Diani (0-5, 85e). Cette dernière claquait également un deuxième but à la 90e minute, d'un lob astucieux pour clôturer la marque (0-6).

Voilà donc l'OL Lyonnes qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort aura lieu le lundi 12 janvier prochain à midi. Après quoi, il faudra se tourner vers la réception de Lens mercredi (19 heures). Le retour de la Première Ligue en 2026. Une affiche délocalisée au centre d'entraînement, rappelons-le.