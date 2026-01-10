Lille - OL : Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau postulent

Éliminés en 8es de finale de la CAN, les Congolais Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau devraient être dans le groupe lillois face à l'OL. Bruno Genesio a confirmé qu'ils étaient disponibles.

Comme l'avait fait Clinton Mata avec l'OL à Monaco (1-3), deux Lillois devraient revenir très vite de la CAN. Mardi, la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau a perdu en 8es de finale face à l'Algérie. Un délai suffisant pour leur permettre de postuler au 16e de finale dimanche contre l'Olympique lyonnais.

C'est ce qu'a annoncé ce samedi Bruno Genesio. L'entraîneur du LOSC peut souffler avec ces retours. Il sera en effet déjà privé de plusieurs éléments. Citons Alexsandro, Aïssa Mandi, Hamza Igamane, ou encore Ousmane Touré, Ugo Raghouber, André Gomes et Calvin Verdonk.

"Ça reste l'une des meilleures équipes du championnat"

Malade ces derniers jours, l'ex-technicien rhodanien était présent en conférence de presse ce samedi. Au cours d'un exercice qui a beaucoup tourné autour de la défaite contre Rennes et de l'arbitrage, il a tout de même dit quelques mots de cette partie. "On aurait pu envisager un meilleur tirage que celui-là. Mais au moins, on a l'avantage de jouer chez nous", résume le coach français.

Par la suite, Bruno Genesio s'est montré laudateur vis-à-vis de son ancien club. "C'est une formation très régulière, malgré les difficultés et les évènements contraires de l'intersaison, juge-t-il. Ils font jusqu'à présent un excellent parcours. Leur groupe est restreint, mais ils ont de bons joueurs. Ils ont des champions du monde, des garçons expérimentés. L'arrivée d'Endrick va les aider offensivement... Ça reste l'une des meilleures équipes du championnat."