Actualités
Chancel Mbemba, joueur de Lille (@LOSC)

Lille - OL : Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau postulent

  • par Gwendal Chabas

    • Éliminés en 8es de finale de la CAN, les Congolais Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau devraient être dans le groupe lillois face à l'OL. Bruno Genesio a confirmé qu'ils étaient disponibles.

    Comme l'avait fait Clinton Mata avec l'OL à Monaco (1-3), deux Lillois devraient revenir très vite de la CAN. Mardi, la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau a perdu en 8es de finale face à l'Algérie. Un délai suffisant pour leur permettre de postuler au 16e de finale dimanche contre l'Olympique lyonnais.

    C'est ce qu'a annoncé ce samedi Bruno Genesio. L'entraîneur du LOSC peut souffler avec ces retours. Il sera en effet déjà privé de plusieurs éléments. Citons Alexsandro, Aïssa Mandi, Hamza Igamane, ou encore Ousmane Touré, Ugo Raghouber, André Gomes et Calvin Verdonk.

    "Ça reste l'une des meilleures équipes du championnat"

    Malade ces derniers jours, l'ex-technicien rhodanien était présent en conférence de presse ce samedi. Au cours d'un exercice qui a beaucoup tourné autour de la défaite contre Rennes et de l'arbitrage, il a tout de même dit quelques mots de cette partie. "On aurait pu envisager un meilleur tirage que celui-là. Mais au moins, on a l'avantage de jouer chez nous", résume le coach français.

    Par la suite, Bruno Genesio s'est montré laudateur vis-à-vis de son ancien club. "C'est une formation très régulière, malgré les difficultés et les évènements contraires de l'intersaison, juge-t-il. Ils font jusqu'à présent un excellent parcours. Leur groupe est restreint, mais ils ont de bons joueurs. Ils ont des champions du monde, des garçons expérimentés. L'arrivée d'Endrick va les aider offensivement... Ça reste l'une des meilleures équipes du championnat."

    à lire également
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Lille - OL : pour Paulo Fonseca, la "gestion mentale sera primordiale"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Lille - OL : Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau postulent 16:00
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Lille - OL : pour Paulo Fonseca, la "gestion mentale sera primordiale" 15:10
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL : Ruben Kluivert ne tarit pas d'éloges sur Pavel Šulc 14:20
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    L'OL Lyonnes avec Wendie Renard et Ada Hegerberg contre Saint-Étienne (match à 15h15) 13:36
    Lindsey Horan lors du derby aller entre l'OL et Saint-Etienne
    L'OL Lyonnes invincible contre Saint-Étienne 12:45
    Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
    Mercato : pourquoi Endrick a choisi l'OL 11:50
    Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l'OL face à Hauts-Lyonnais
    OL Académie : retour de la compétition pour la réserve 11:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Joueuse du mois de D1 : Vicki Becho après Jule Brand (OL Lyonnes) ? 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal dans le dernier carré 09:25
    Coupe de France : l'OL Lyonnes veut dompter les conditions à Saint-Étienne 08:40
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Coupe de France : avant Lille, l'OL a travaillé les tirs au but 08:00
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    ASSE - OL Lyonnes : pas de derby pour Shrader, Yohannes ou encore Brand 07:30
    Supporters de l'OL à Lille
    Les supporters de l’OL sans billet interdits à Villeneuve d'Ascq 09/01/26
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    OL - Mercato : le Real Oviedo sur Satriano ? 09/01/26
    Inès Benyahia lors d'OL - Rodez
    Mercato - OL Lyonnes : Benyahia prolonge pour deux saisons 09/01/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Kluivert (OL) : "Content de pouvoir montrer mes qualités" 09/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens délocalisé, la pelouse du Parc OL bientôt changée 09/01/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) : "Ces interdictions ne favorisent pas l'essor du foot féminin" 09/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut