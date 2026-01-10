Coupe de France : avant Lille, l'OL a travaillé les tirs au but

Même s'il affronte un rival de Ligue 1, l'OL sait que son duel contre Lille aura une saveur particulière, celle de la Coupe de France. Il s'est d'ailleurs entraîné aux tirs au but cette semaine.

On le voit avec le PSG, maître dans la matière. Les tirs au but ne doivent rien au hasard. Ou du moins, ils ne sont pas la fameuse loterie si souvent évoquée. Ce n'est évidemment pas une science exacte, mais il semble opportun de s'y exercer afin d'éviter les surprises durant les séances. C'est ce qu'a fait l'OL avant de croiser le fer avec Lille dimanche en Coupe de France (21 heures).

Entre le quatrième et le cinquième de Ligue 1, la confrontation promet d'être disputée. Incertaine aussi, à l'image de la dernière opposition à Pierre-Mauroy fin septembre 2025. Les Lyonnais s'y étaient imposés 1 à 0. Il n'est donc pas si incongru de penser que cette affiche peut s'étirer au-delà des 90 minutes réglementaires.

Un précédent récent face à Lille

En prévision, Paulo Fonseca a fait travailler les tirs au but à ses joueurs vendredi. Et il le fera encore ce samedi, veille de match. A priori, cela ne peut pas faire de mal. Puis, si en 2024, les Rhodaniens n'avaient pas eu besoin de ça pour sortir le LOSC (2-1), on se souvient qu'ils avaient géré à la perfection la séance contre ce même adversaire en février 2023. Corentin Tolisso pourra en témoigner, lui qui avait réussi le sien.

Enfin, comment oublier l'échec de Bourgoin à ce même stade de la compétition - les 16es de finale - l'an dernier ? Cette fois-ci, le champion du monde s'était manqué, comme Alexandre Lacazette. Une élimination qui montre bien qu'un peu de travail sur le sujet ne sera pas de trop.