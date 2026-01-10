Actualités
Les joueurs de l'OL félicitent Abner
Les joueurs de l’OL félicitent Abner (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Coupe de France : avant Lille, l'OL a travaillé les tirs au but

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Même s'il affronte un rival de Ligue 1, l'OL sait que son duel contre Lille aura une saveur particulière, celle de la Coupe de France. Il s'est d'ailleurs entraîné aux tirs au but cette semaine.

    On le voit avec le PSG, maître dans la matière. Les tirs au but ne doivent rien au hasard. Ou du moins, ils ne sont pas la fameuse loterie si souvent évoquée. Ce n'est évidemment pas une science exacte, mais il semble opportun de s'y exercer afin d'éviter les surprises durant les séances. C'est ce qu'a fait l'OL avant de croiser le fer avec Lille dimanche en Coupe de France (21 heures).

    Entre le quatrième et le cinquième de Ligue 1, la confrontation promet d'être disputée. Incertaine aussi, à l'image de la dernière opposition à Pierre-Mauroy fin septembre 2025. Les Lyonnais s'y étaient imposés 1 à 0. Il n'est donc pas si incongru de penser que cette affiche peut s'étirer au-delà des 90 minutes réglementaires.

    Un précédent récent face à Lille

    En prévision, Paulo Fonseca a fait travailler les tirs au but à ses joueurs vendredi. Et il le fera encore ce samedi, veille de match. A priori, cela ne peut pas faire de mal. Puis, si en 2024, les Rhodaniens n'avaient pas eu besoin de ça pour sortir le LOSC (2-1), on se souvient qu'ils avaient géré à la perfection la séance contre ce même adversaire en février 2023. Corentin Tolisso pourra en témoigner, lui qui avait réussi le sien.

    Enfin, comment oublier l'échec de Bourgoin à ce même stade de la compétition - les 16es de finale - l'an dernier ? Cette fois-ci, le champion du monde s'était manqué, comme Alexandre Lacazette. Une élimination qui montre bien qu'un peu de travail sur le sujet ne sera pas de trop.

    à lire également
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    ASSE - OL Lyonnes : pas de derby pour Shrader, Yohannes ou encore Brand
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 10 Jan 26 à 8 h 04

      Ah ah quand je le dis que ça sent les tirs aux buts ce match... 😅

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Coupe de France : l'OL Lyonnes veut dompter les conditions à Saint-Étienne 08:40
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Coupe de France : avant Lille, l'OL a travaillé les tirs au but 08:00
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    ASSE - OL Lyonnes : pas de derby pour Shrader, Yohannes ou encore Brand 07:30
    Supporters de l'OL à Lille
    Les supporters de l’OL sans billet interdits à Villeneuve d'Ascq 09/01/26
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    OL - Mercato : le Real Oviedo sur Satriano ? 09/01/26
    Inès Benyahia lors d'OL - Rodez
    Mercato - OL Lyonnes : Benyahia prolonge pour deux saisons 09/01/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Kluivert (OL) : "Content de pouvoir montrer mes qualités" 09/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens délocalisé, la pelouse du Parc OL bientôt changée 09/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) : "Ces interdictions ne favorisent pas l'essor du foot féminin" 09/01/26
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner incertain avant Lille - OL, Endrick d'entrée ? 09/01/26
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL : Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve 09/01/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe LFFP : l'OL Lyonnes recevra l'OM en quarts 09/01/26
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Quel bilan au Parc OL depuis dix ans ? 09/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end de coupe pour les deux équipes U18 09/01/26
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : malgré sa taille, Greif est "en difficulté dans les airs" 09/01/26
    Alexandre Lacazette lors de son but face à Troyes pour la 1re au Parc OL
    9 janvier 2016 : l’OL s’offrait un beau cadeau contre Troyes 09/01/26
    Lucas Mocio, gardien formé à l'OL
    Lucas Mocio (ex-OL) prend sa retraite sportive 09/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : jour de quart de finale pour le Sénégal de Niakhaté (OL) 09/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut