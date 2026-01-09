Actualités
Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
Abner face à Kebbal lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Abner incertain avant Lille - OL, Endrick d'entrée ?

  • par David Hernandez

    • Absent de l'entraînement ce vendredi, Abner est malade. Endrick est bien disponible pour Lille - OL même si Paulo Fonseca ne sait pas s'il débutera dans le nord de la France.

    Tous les regards seront tournés vers Endrick et à raison. Dimanche, le Brésilien attirera toute la lumière sur lui, dix jours après son arrivée à l'OL. Ayant dû faire l'impasse sur le déplacement à Monaco, en raison de l'homologation de son contrat, l'attaquant va faire ses débuts à Lille, dimanche soir (21h). Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a confirmé qu'Endrick portera pour la première fois la tunique lyonnaise. Reste à savoir si ce sera dans la peau d'un titulaire ou en rentrant en cours de jeu... Là-dessus, l'entraîneur lyonnais a laissé planer le doute. "Nous devons comprendre qu'il a besoin d'une période d'adaptation. Il a besoin de connaître la façon de jouer de l'équipe, les autres joueurs, les intentions de l'équipe. Mais il a commencé à le faire, il s'est bien intégré et commence à comprendre ce que nous voulons faire."

    Fonseca a des munitions dans le Nord

    Pour ce déplacement à Lille, Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur tout son groupe, hormis les blessures de longue durée que sont Ernest Nuamah, qui a commencé à recourir ce vendredi à Décines, et Malick Fofana, et Moussa Niakhaté, toujours réquisitionné à la CAN avec le Sénégal. Toutefois, un doute plane encore au-dessus de la participation d'Abner. Le Brésilien n'a pas pris part à la séance du jour car "malade", mais son forfait n'est pas encore acté. À deux jours du seizième de finale de Coupe de France, le troisième but lyonnais à Monaco reste la seule incertitude à l'OL.

