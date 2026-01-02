Actualités
Endrick à l'entraînement de l'OL
Endrick à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Endrick, une attraction médiatique à Décines

  par David Hernandez

    • Ce vendredi, les journalistes suiveurs de l'OL ont pu observer Endrick pour la première fois. Il y avait bien longtemps qu'un joueur n'avait pas attiré autant de monde.

    C'était enfin le grand jour. Ce n'est peut-être pas lui rendre service, mais Endrick est forcément attendu à l'OL et cela ne se limite pas seulement aux supporters. Dans l'espace médiatique, l'arrivée du Brésilien a déclenché un réel engouement autour du club. Ce dernier se retrouve à recevoir de très nombreuses demandes venues du Brésil et de l'Espagne afin de pouvoir suivre les premiers pas lyonnais de l'international auriverde. Il a officiellement fait ses débuts avec le groupe jeudi, mais pour la presse, il a fallu attendre vingt-quatre heures supplémentaires. Ce vendredi matin, il n'y a pas eu de présentation faite, mais les suiveurs ont au moins pu voir de leurs propres yeux qu'Endrick à l'OL, c'était bien réel.

    Une vingtaine de journalistes pour seulement 15 minutes

    À 19 ans, le jeune Brésilien va avoir une vraie pression sur les épaules. Est-ce qu'il sera capable de la gérer ? Auteur de débuts précoces à Palmeiras, Endrick est plutôt un habitué, d'autant plus qu'à Madrid, l'impact médiatique est bien plus grand qu'en France. Quoi qu'il en soit, ce vendredi matin, il y a bien longtemps qu'une arrivée n'avait pas ramené autant de journalistes et photographes pour les quinze minutes d'entraînement ouvertes à la presse. Preuve encore une fois que ce prêt de six mois n'a rien d'anodin pour un club qui se voyait envoyer en Ligue 2 au début de l'été dernier.

