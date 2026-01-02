Passé de l’AS Saint-Étienne à l’OL en 2009, Bafétimbi Gomis a subi pas mal de critiques à l’époque. L’ancien attaquant ne regrette rien pour l’évolution de sa carrière.

À la retraite depuis un an, Bafétimbi Gomis est loin d’avoir une vie posée. Ancien consultant de DAZN, il partage son temps entre Lyon où il réside et ses différentes occupations. L’une d’elles l’a mené à Saint-Étienne comme chaque mois de décembre pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Entre le Rhône et la Loire, Gomis n’a rien oublié et cela fait partie de sa vie. Une vie qui lui a attiré de nombreuses critiques en 2009 quand l’ancien attaquant a choisi de quitter les Verts pour rejoindre l’ennemi juré lyonnais. Un choix qu’il n’a jamais regretté.

"Je suis content de ce transfert de Saint-Étienne à Lyon. Parce que le vestiaire lyonnais était un vestiaire qui avait gagné sept titres d’affilée, a-t-il déclaré lors d’une interview à l’émission Addict O Foot sur YouTube. Quand tu rentres dans le vestiaire, tu vois tout de suite cette différence… Passer de Saint-Étienne à Lyon ? C’est l’ambition. Malgré cette rivalité, je voulais réussir. Je ne cracherai jamais sur l’ASSE. À l’époque, Lyon représentait le plus grand club français avec le plus grand président, l’équivalent du PSG aujourd’hui."

"Ils m'ont adopté à Lyon"

Ayant subi des critiques à Saint-Étienne, mais aussi à Lyon, Bafé Gomis s’est nourri de ce climat "pour être meilleur. Je sais que je devais être bon." Auteur de 95 buts en 244 matchs disputés avec l’OL, l’international français a réussi "à se faire accepter" même si le départ à Swansea en 2014 a fait encore couler un peu d’encre. Revenu vivre à Lyon après la fin de sa carrière, Gomis se dit "définitivement adopté".