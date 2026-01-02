Actualités
Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l’OL (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Mercato : une fameuse clause inatteignable dans le dossier Endrick ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Débarqué à l’OL pour les six prochains mois, Endrick va faire du bien offensivement. En Espagne, la présence d’une clause pour matchs joués fait encore parler. D’autant qu’elle semble difficile à atteindre dans les faits.

    Depuis ce jeudi, Endrick est officiellement un joueur de l’OL et a participé à sa première séance collective. Faute d’être qualifié à temps en raison des restrictions de la DNCG, le Brésilien ne sera pas de la partie ce samedi (17h) à Monaco. Un premier match manqué qui relance la fameuse question de la clause insérée par le Real Madrid. Cela a fait parler avant même l’arrivée du joueur entre Rhône et Saône. En Espagne, on assure encore que cette clause existe bien dans le prêt d’Endrick, comme avancé une fois de plus par The Athletic ces dernières heures. Vingt-cinq rencontres à jouer en six mois au risque d’une compensation financière à payer par le club lyonnais.

    Déjà trois matchs manqués en janvier

    Si le Real Madrid a accepté de prêter Endrick pour qu’il trouve du rythme et prouve qu’il peut s’imposer en Europe, cette clause pose question en tout cas. En effet, à l’heure actuelle, l’OL n’a que 21 matchs à jouer d’ici à la fin de la saison. Sachant que rien que sur le mois de janvier, Endrick va manquer le déplacement à Monaco ainsi que celui aux Young Boys de Berne et la réception du PAOK en Ligue Europa. Cela fait donc déjà tomber ce total à 18. Il faudrait en conséquence que l’OL aille a minima en quarts de finale en Coupe d'Europe et passe trois tours de Coupe de France… Le tout sans que l’attaquant ne se blesse ou ne soit suspendu. Difficile alors d’imaginer une clause aussi importante.

    2 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - ven 2 Jan 26 à 10 h 00

      Etonnant
      Ça a permis financièrement de le recruter plus facilement, c'est un prêt gratuit pour que ça passe mieux au niveau ligue et DNCG mais qui sera au final payant en juin, ils ne lisent peut être pas les petites lignes 😅

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 2 Jan 26 à 10 h 08

      Ça doit être de la fake, j'ose pas penser un seul instant que les dirigeants lyonnais soient assez idiots pour se lancer dans une telle connerie.

      Signaler

