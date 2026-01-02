Après Endrick, quel mercato pour l’OL ?

Ayant rapidement dégainé avec Endrick, l’OL veut se la jouer actif sur le mercato hivernal pour combler des manques. Mais cela ne se fera pas sans des départs.

Il y a deux mois, la direction de l’OL laissait entendre un mercato hivernal actif. Elle ne s’attendait pourtant pas à ce qu’elle soit un peu plus libre de ses mouvements que sur les trois dernières fenêtres de transferts. Au moment d’un échange avec la presse locale, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger avaient promis des mouvements. Seulement, tout cela s’inscrivait dans une dynamique d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts. Or, la DNCG est passée par là ces dernières semaines et l’OL a eu la bonne surprise de ne plus avoir à regarder ce qu’il dépense pour attirer un joueur en termes d’indemnité.

C’est sur le papier puisque dans les faits, le club lyonnais doit toujours faire avec la sanction de l’UEFA et ne pas avoir un balance de plus de 60 millions d’euros sur les trois prochaines années. De la liberté donc, mais toujours assez restreinte, poussant ainsi la cellule de recrutement à encore faire preuve d’une certaine audace pour sentir des bons coups.

Un défenseur central toujours d’actualité avec le retour de Mata ?

Cela a plutôt bien marché l’été dernier avec les arrivées de Tyler Morton, Afonso Moreira ou encore Pavel Sulc. Il faudra donc rééditer pareil scénario sur ce mois hivernal dans le but d'étoffer un effectif en bout de souffle ces dernières semaines. Corentin Tolisso et Paulo Fonseca l’ont d’ailleurs confirmé au moment de faire le bilan de mi-saison : l’OL a besoin de renforts. Le club a rapidement mis le bleu de chauffe avec Endrick, qui vient combler le manque à la pointe de l’attaque.

Seulement, le Brésilien n’éteint pas toutes les lacunes lyonnaises de ce premier semestre 2025-2026. Avant le dernier match de l’année 2025, Paulo Fonseca avait dressé sa liste d’envies. "Il est clair pour tous que nous avons besoin d’attaquants", avait-il déclaré en se gardant de mentionner son futur attaquant brésilien. Il avait aussi évoqué d’autres postes : "Peut-être un joueur de couloir, un milieu, un défenseur central. On verra nos possibilités sur lesquelles on travaille." Un mercato actif alors que plusieurs noms ont été avancés ces dernières semaines, à l’image d’Himad Abdelli ou encore Noah Nartey pour l’entrejeu.

L’OL s’était laissé une marge cet été

Cependant, malgré la levée de certaines restrictions par la DNCG, toutes ces arrivées entraîneront forcément des départs. L’OL a encore besoin de faire rentrer de l’argent et espère avoir une balance positive sur ce marché de l’hiver. Une manière de montrer au gendarme financier que les progrès sont toujours là. Reste à savoir qui a la tête d’un candidat à un départ ? Et c’est là où la question se pose et peut donner quelques soucis. Depuis quelque temps, Tanner Tessmann voit son nom revenir à plusieurs reprises dans les rumeurs, que ce soit en Italie où il a laissé une bonne image à Venise ou en Angleterre.

Avec un milieu fourni et qui pourrait être renforcé, l’Américain représente une belle valeur marchande à l’OL. Mais avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, le milieu ne voudra bouger qu’en ayant la certitude d’une place de titulaire ou d’un temps de jeu assez conséquent. En voyant Wolfsburg lever définitivement l’option d’achat de Saël Kumbedi, l’OL a encaissé six millions d’euros. Tyler Morton a été déclaré intransférable par sa direction et cela s’entend pour rester compétitif. Mais jusqu’à quel prix ? Ce ne sera pas le mercato des folies à Décines, mais en se laissant une petite marge dès l’été, Matthieu Louis-Jean a choisi d’avoir un coup d’avance qui pourrait bien lui servir cet hiver. Et ainsi de rendre l’OL encore un peu plus attractif sur cette deuxième partie de saison.