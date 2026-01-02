Actualités
Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
Clinton Mata lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Mata finalement apte pour Monaco - OL ?

  • par David Hernandez

    • Éliminé de la CAN 2025 dès la phase de poule, Clinton Mata était déjà de retour à l’entraînement à l’OL. De quoi espérer le voir dans le groupe contre Monaco ce samedi ?

    L’aventure a été de courte durée pour Clinton Mata. Parti rejoindre la sélection angolaise dès le 15 décembre pour préparer la CAN au Portugal, le défenseur n’a finalement fait défaut à l’OL qu’une quinzaine de jours. Avec seulement deux points pris en trois matchs, l’Angola a pris la porte dès la phase de poule dans cette compétition du continent africain. Une déception pour les Palanças Negras, une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca qui espérait secrètement ne pas avoir à se passer trop longtemps de sa charnière centrale. Si Moussa Niakhaté poursuit l’aventure avec le Sénégal, pour Clinton Mata, l’heure est déjà à retrouver le quotidien lyonnais.

    Un seul match manqué au lieu de trois initialement

    Alors qu’on aurait pu croire que le défenseur profiterait de quelques jours de repos afin d’avoir une semaine de vacances comme ses coéquipiers, il était déjà bien présent à la première séance d’entraînement de l’OL en 2026. En plus d’Endrick, il était donc la deuxième bonne nouvelle pour Fonseca au moment de lancer la nouvelle année. Présent jeudi et de ce fait ce vendredi, Clinton Mata a toutes les chances de postuler à une place dans le groupe pour le déplacement à Monaco. Devant initialement manquer a minima trois matchs avec la CAN, le numéro 22 n’aura finalement manqué que celui contre le FC Saint-Cyr Collonges. Et personne ne s’en plaindra à Décines.

