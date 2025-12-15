Aussitôt le coup de sifflet final retentit pour OL - Le Havre, Moussa Niakhaté et Clinton Mata n’ont pas traîné. Les deux défenseurs centraux se sont envolés vers l’Afrique pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations.

Ils ont fini l’année avec un 13e clean-sheet en 22 matchs disputés. Si 2025 n’est pas fini pour l’OL, pour Clinton Mata et Moussa Niakhaté, la page club est désormais tournée après le coup de sifflet final d’OL - Le Havre (1-0). Un match qu’ils n’auraient pas dû jouer initialement avec la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations, mais les changements de la FIFA ont permis à Paulo Fonseca de pouvoir compter sur sa charnière centrale. Cependant, il a fallu vite se doucher pour les deux défenseurs pour mettre les voiles vers l’aéroport. "Pas le temps de souffler, je pars directement après le match", souriait Niakhaté après la victoire en Ligue 1.

Jusqu'à quatre matchs manqués ?

Quand ses coéquipiers s’envoleront "vers Dubaï ou je ne sais où" après le match contre le FC Saint-Cyr Collonges, Moussa Niakhaté sera lui "en pleine préparation, ça ne sera clairement pas des vacances, mais je savais que ce serait une saison chargée". Avec Mata, les deux Africains manqueront le match de Coupe de France ainsi que le déplacement à Monaco le 3 janvier prochain. Pour le reste, tout dépendra du parcours de l’Angola et du Sénégal.

Pour les Lions de la Teranga, on peut supposer que l’objectif reste la victoire finale le 18 janvier prochain, ce qui ferait manquer deux matchs supplémentaires avec l’OL. "Je leur ai dit que leur départ me provoquait un mélange de sentiments : j’ai envie qu’ils fassent une bonne CAN, mais j’attends aussi leur retour rapide", a déclaré un brin taquin Paulo Fonseca après OL - Le Havre. Il faudra quoi qu’il arrive composer sans les deux hommes forts pendant quelques semaines.