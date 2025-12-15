Actualités
Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges
Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges (@Saint-Cyr Collonges)

OL - TKYDG : le FC Saint-Cyr Collonges à l’honneur ce lundi

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Pour la dernière émission de l’année 2025, "Tant qu’il y aura des Gones" bascule en mode Coupe de France. L’équipe de TKYDG recevra le club du FC Saint-Cyr Collonges, futur adversaire de l’OL.

    Il sera bien évidemment question de la prestation des joueurs de Paulo Fonseca dimanche après-midi face au Havre. Une victoire 1-0 contre le club normand qui permet à l’OL de finir l’année 2025 à la 5e place de Ligue 1. Toutefois, il reste un dernier coup de collier avec le retour de la Coupe de France dans le calendrier lyonnais. Et cette saison, l’entrée en lice sera forcément particulière avec un 32e de finale contre les voisins du FC Saint-Cyr Collonges. Une fête des voisins qui se tiendra au Parc OL ce dimanche 21 décembre (21h) et c’est tout logiquement que le club de Régional 1 sera mis à l’honneur. Ce lundi soir, à partir de 19h et en direct, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" reçoit l’état-major du FC Saint-Cyr Collonges.

    Avec la présence de Clément Guillot, entraîneur du 12e de la poule B de R1, mais aussi Hassane Baba-Arbi, le président du club, Razik Brikh et ses consultants feront la part belle à ce club amateur qui va vivre un vrai conte de fée dimanche. Un rêve éveillé qui a connu quelques embuches dans sa programmation, mais qui restera une véritable fête.

    Retrouvez cette émission en direct lundi à 19h, sur nos plateformes :  YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion. 

    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 15 Déc 25 à 7 h 36

      hs : je recherche la tirade de leroilyon , sur les différentes catégories de supporter , c'était ce we je crois mais je ne retrouve plus dans quelle discussion . Merci .

      1. Avatar
        leroilyon - lun 15 Déc 25 à 8 h 07

        Salut Juni38..
        C'était au lendemain de notre victoire contre les hollandais.
        Dans l'article : "l'OL officiellement qualifier pour les barrages."

        1. Juni38
          Juni38 - lun 15 Déc 25 à 8 h 52

          salut ,
          super , quelle mémoire !

    2. Avatar
      Poupette38 - lun 15 Déc 25 à 8 h 31

      "qualifier" était écrit comme ça ? 🤔

