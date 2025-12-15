Actualités
Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
Moussa Niakhaté lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Niakhaté après OL - Le Havre (1-0) : "On n’a pas concédé grand chose"

  • par David Hernandez

    • Après deux matchs en prenant un but, l’OL a réussi à garder sa cage inviolée dimanche contre Le Havre. Un point positif couplé à la victoire, pour le plus grand plaisir de Moussa Niakhaté.

    La victoire aurait pu être plus belle, plus facile, mais elle est là et c’est l’essentiel pour l’OL. En battant Le Havre dimanche après-midi, les joueurs de Paulo Fonseca ont signé un huitième succès en seize journées de Ligue 1. De quoi hisser les Lyonnais à la cinquième place, à quelques encablures des places pour la Ligue des champions. Toutefois, l’OL n’est pas passé loin de la correctionnelle en première mi-temps avec le penalty concédé par Tyler Morton. Fort heureusement, Dominik Greif a veillé au grain pour maintenir les deux équipes à 0-0 et ainsi permettre à Pavel Sulc de jouer les héros dominicaux. "On était très bien défensivement, on n'a concédé qu’une chose, c'est le pénalty, et on a remarqué dans ce match que si on ne leur donnait pas, ils n'allaient pas prendre, et après Dominik a fait l'arrêt qu'il faut", se félicitait Moussa Niakhaté.

    "Être dans la bonne zone au bon moment"

    Sauvé par son gardien juste avant de rentrer au vestiaire, l’OL a marqué quelques minutes après en être revenu. Il y avait eu une première occasion pour Corentin Tolisso à la 48e minute, mais comme ce fut le cas en Ligue Europa, les Lyonnais ont pêché dans le dernier geste. Cela leur a empêché d’ouvrir le score dès la deuxième mi-temps par l’intermédiaire de Martin Satriano puis de tuer définitivement le suspense après le 1-0 de Pavel Sulc"On fait une très bonne première mi-temps, on met de l'intensité, il manque le dernier geste, a regretté le défenseur sénégalais. Je pense qu’on doit être dans les bonnes zones au bon moment, et ce qu'il nous a manqué aussi, un peu d’efficacité."

    Avec un attaquant de pointe en manque de confiance, c’est ennuyeux. Le mercato hivernal pourrait remédier à cela, même si le duo Moreira - Sulc est actuellement sur un petit nuage.

    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Moreira - Sulc, le duo d’attaque que l'OL n’attendait pas

