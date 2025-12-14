L’OL maitre à domicile contre Le Havre

Malgré le coup de moins bien en championnat, l’OL reste favori ce dimanche contre Le Havre. Un club qui lui réussit plutôt bien entre Rhône et Saône.

Didier Digard a rapidement pris l’exemple du match contre Go Ahead Eagles pour rappeler que l’OL n'a rien d'une bête blessée. Les Lyonnais sont certes sur une mauvaise dynamique en Ligue 1, l’entraîneur du HAC a mis en avant une certaine solidité des joueurs de Paulo Fonseca pour ne concéder que très peu de situations. Ce dimanche (15h), Digard tentera pourtant de laisser la tête sous l’eau à son adversaire en championnat, après la défaite à Lorient une semaine plus tôt.

Louis-Jean était de cette dernière victoire

Il lui faudra trouver la bonne formule face aux absences dans son milieu de terrain, mais surtout un historique qui ne plaide pas en faveur des Normands. Sur les douze derniers déplacements dans la capitale des Gaules, le HAC n’en est revenu vainqueur qu’à une seule reprise, pour sept défaites et quatre nuls. C’était le 13 décembre 1997. Vingt-huit ans plus tard presque jour pour jour, les coéquipiers de Gauthier Lloris aimeraient bien revivre ce moment. Une victoire à laquelle avait pris part un certain Matthieu Louis-Jean, alors latéral droit du club havrais.