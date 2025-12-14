Actualités

Jour de Coupe de France pour les U18 féminins et masculins de l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Ce dimanche à 14h30, les U18 féminins et masculins de l'OL entrent en lice en coupe. Un premier tour pour lequel ils sont largement favoris.

    Tout le monde est maintenant logé à la même enseigne. Cette saison, la Fédération française de football a lancé une coupe pour les U18 féminines. Nous connaissions déjà la Gambardella chez les garçons, voici à présent sa version pour les jeunes femmes. En tant qu'équipes évoluant au niveau national, les Gones et les Fenottes entrent en lice en 32es de finale.

    Et leurs matchs se dérouleront même simultanément, puisque la programmation de ces affiches est pour ce dimanche à 14h30. Face à eux, deux adversaires qui sont a priori à leur portée, car jouant en Régional 1, soit un niveau en dessous.

    Honneur aux joueuses de Rachel Saïdi, qui iront à Nîmes. Trop fortes dans cette première moitié de saison, elles ont bouclé le mini-championnat par dix succès en autant d'affiches. En prime, un billet facilement obtenu pour la phase élite. Mais avant d'y penser, à partir de 2026, il y a ce premier tour à ne pas prendre à la légère. L'idée est certes de récupérer le titre national, mais cette nouvelle compétition leur donne l'occasion d'un inédit doublé.

    Les Gones doivent se reprendre

    Chez les garçons, c'est un peu moins réjouissant ces dernières semaines. Les protégés de Florent Balmont ont perdu contre Reims puis Sochaux consécutivement. Deuxièmes de leur poule, ils ont vu Clermont prendre le large (six longueurs d'avance) et Metz revenir à hauteur (31 points). Pourtant, ils avaient réalisé deux excellents coups les 15 et 22 novembre en dominant successivement les Clermontois et les Messins.

    Alors, ils auront sans doute à cœur de se rattraper après cette période de moins bien, et avant de partir en vacances. Pour cela, il faudra venir à bout du Racing Besançon, à l'extérieur. Ils en ont les moyens, surtout qu'il est possible que l'effectif soit un peu renforcé par certains éléments de la réserve. Les garçons nés en 2008 et après sont acceptés, comme Rémi Himbert par exemple. Mais pas d'Adil Hamdani ni d'Alejandro Gomes Rodríguez, qui seront avec les professionnels face au Havre.

