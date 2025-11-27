Actualités
Ballon de la Ligue 1 (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : pour leurs débuts dans la Coupe U18, les Fenottes iront à Nîmes

  • par Gwendal Chabas

    • Un tirage très favorable pour les joueuses U18 de l'OL Lyonnes. En 32es de finale de leur Coupe de France, elles voyageront à Nîmes, pensionnaire de Régional 1.

    C'est une nouveauté dans le paysage du football féminin français. Depuis cette saison, l'ensemble des clubs du pays peuvent disputer la Coupe U18, une Coupe Gambardella au féminin pour les jeunes filles. Comme pour le titre en championnat, les joueuses de l'OL Lyonnes font partie des favorites de cette nouvelle compétition.

    Ayant remporté leurs neuf premiers matchs de l'exercice 2025-2026, les Fenottes de Rachel Saïdi participeront à la phase excellence qui décernera le trophée national au printemps prochain. Mais en attendant, il faudra bien négocier leur entrée en lice dans cette seconde épreuve. En 32es de finale, elles devront se défaire de Nîmes, un adversaire tiré au sort par Jean-Michel Aulas ce jeudi.

    Match le 14 décembre

    La formation nîmoise joue en Régional 1, soit un niveau en dessous des Lyonnaises. Déjà au-dessus de leurs rivales dans la majorité des matchs de l'élite, elles seront largement favorites face aux Gardoises. Ces dernières sont actuellement cinquièmes en R1. L'affiche se disputera le dimanche 14 décembre, juste avant la coupure hivernale. Attention toute de même à ne pas vivre une mauvaise surprise avant les vacances.

    à lire également
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera chez le Racing Besançon

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes : pour leurs débuts dans la Coupe U18, les Fenottes iront à Nîmes 17:40
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : chassé-croisé entre Jorge Maciel et Paulo Fonseca sur le banc 16:50
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera chez le Racing Besançon 16:00
    Clinton Mata (OL) devant Harry Kane (Bayern Munich)
    L'OL espère vite retrouver Clinton Mata 15:10
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca prudent avant le match contre le Maccabi Tel-Aviv 14:20
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : Rachid Ghezzal et Selma Bacha participeront à une conférence à Vaulx-en-Velin ce jeudi 13:30
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : nouvelle chance pour Satriano ? 12:40
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Première confrontation entre le Maccabi Tel-Aviv et l'OL 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le Maccabi Tel-Aviv face au "grand défi" de l'OL 11:00
    Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
    Mercato : Karabec serait "très heureux" de rester à l'OL 10:10
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Maccabi Tel-Aviv - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Pour l'OL, une mauvaise spirale à casser face au Maccabi Tel-Aviv 08:40
    Le Maccabi Tel-Aviv face à l'OL avec la majorité de ses titulaires 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL - Nantes : un flocage spécial pour les 75 ans du club 07:30
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL : Louis-Jean suspendu deux matchs, Maciel absent à Lorient 26/11/25
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL : Tessmann en défense centrale, Descamps dans le but 26/11/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL : encore une dizaine de jours d’absence pour Kluivert 26/11/25
    Chaîne YouTube TKYDG
    OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 26/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut