Un tirage très favorable pour les joueuses U18 de l'OL Lyonnes. En 32es de finale de leur Coupe de France, elles voyageront à Nîmes, pensionnaire de Régional 1.

C'est une nouveauté dans le paysage du football féminin français. Depuis cette saison, l'ensemble des clubs du pays peuvent disputer la Coupe U18, une Coupe Gambardella au féminin pour les jeunes filles. Comme pour le titre en championnat, les joueuses de l'OL Lyonnes font partie des favorites de cette nouvelle compétition.

Ayant remporté leurs neuf premiers matchs de l'exercice 2025-2026, les Fenottes de Rachel Saïdi participeront à la phase excellence qui décernera le trophée national au printemps prochain. Mais en attendant, il faudra bien négocier leur entrée en lice dans cette seconde épreuve. En 32es de finale, elles devront se défaire de Nîmes, un adversaire tiré au sort par Jean-Michel Aulas ce jeudi.

Match le 14 décembre

La formation nîmoise joue en Régional 1, soit un niveau en dessous des Lyonnaises. Déjà au-dessus de leurs rivales dans la majorité des matchs de l'élite, elles seront largement favorites face aux Gardoises. Ces dernières sont actuellement cinquièmes en R1. L'affiche se disputera le dimanche 14 décembre, juste avant la coupure hivernale. Attention toute de même à ne pas vivre une mauvaise surprise avant les vacances.