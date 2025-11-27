Actualités
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : chassé-croisé entre Jorge Maciel et Paulo Fonseca sur le banc

  • par Gwendal Chabas

    • À Lorient, dans dix jours, l'OL retrouvera son entraîneur Paulo Fonseca après sa longue suspension. Mais c'est son adjoint, Jorge Maciel, qui sera alors privé de banc de touche.

    C'était une des interrogations à l'OL à la suite de la réunion de la commission de discipline mercredi. L'équipe devra-t-elle encore changer de représentant sur le banc de touche face au FC Nantes ce dimanche (20h45). Car outre Paulo Fonseca, qui purge son dernier match de suspension à cette occasion, Jorge Maciel, son adjoint, était lui aussi susceptible d'être puni par la Ligue.

    Comme nous l'expliquions jeudi dernier, il lui était reproché ses propos après la défaite face au PSG le 9 novembre (2-3). C'est en visio, tout comme Matthieu Louis-Jean, qu'il s'est défendu à la veille de la rencontre face au Maccabi Tel-Aviv. Avec plus ou moins de succès au vu des annonces de la LFP dans la soirée.

    Fonseca de retour, 9 mois plus tard

    Le technicien portugais a écopé d'une affiche de suspension, contre deux pour son dirigeant. Le début de sanction est prévu pour le mardi 2 décembre prochain. Autrement dit, Jorge Maciel sera bien disponible pour encadrer la formation rhodanienne dimanche contre les Canaris. Mais il devra monter en tribune le week-end suivant à Lorient. Une date, le 7 décembre, qui correspondra avec le retour de Paulo Fonseca au plus proche des pelouses en Ligue 1, neuf mois après l'épisode avec l'arbitre Benoît Millot.

    à lire également
    Clinton Mata (OL) devant Harry Kane (Bayern Munich)
    L'OL espère vite retrouver Clinton Mata

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : chassé-croisé entre Jorge Maciel et Paulo Fonseca sur le banc 16:50
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera chez le Racing Besançon 16:00
    Clinton Mata (OL) devant Harry Kane (Bayern Munich)
    L'OL espère vite retrouver Clinton Mata 15:10
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca prudent avant le match contre le Maccabi Tel-Aviv 14:20
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : Rachid Ghezzal et Selma Bacha participeront à une conférence à Vaulx-en-Velin ce jeudi 13:30
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : nouvelle chance pour Satriano ? 12:40
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Première confrontation entre le Maccabi Tel-Aviv et l'OL 11:50
    Le Maccabi Tel-Aviv face au "grand défi" de l'OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
    Mercato : Karabec serait "très heureux" de rester à l'OL 10:10
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Maccabi Tel-Aviv - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Pour l'OL, une mauvaise spirale à casser face au Maccabi Tel-Aviv 08:40
    Le Maccabi Tel-Aviv face à l'OL avec la majorité de ses titulaires 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL - Nantes : un flocage spécial pour les 75 ans du club 07:30
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL : Louis-Jean suspendu deux matchs, Maciel absent à Lorient 26/11/25
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL : Tessmann en défense centrale, Descamps dans le but 26/11/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL : encore une dizaine de jours d’absence pour Kluivert 26/11/25
    Chaîne YouTube TKYDG
    OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 26/11/25
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL : retour de Morton et Tagliafico, Hamdani enchaîne 26/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut