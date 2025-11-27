À Lorient, dans dix jours, l'OL retrouvera son entraîneur Paulo Fonseca après sa longue suspension. Mais c'est son adjoint, Jorge Maciel, qui sera alors privé de banc de touche.

C'était une des interrogations à l'OL à la suite de la réunion de la commission de discipline mercredi. L'équipe devra-t-elle encore changer de représentant sur le banc de touche face au FC Nantes ce dimanche (20h45). Car outre Paulo Fonseca, qui purge son dernier match de suspension à cette occasion, Jorge Maciel, son adjoint, était lui aussi susceptible d'être puni par la Ligue.

Comme nous l'expliquions jeudi dernier, il lui était reproché ses propos après la défaite face au PSG le 9 novembre (2-3). C'est en visio, tout comme Matthieu Louis-Jean, qu'il s'est défendu à la veille de la rencontre face au Maccabi Tel-Aviv. Avec plus ou moins de succès au vu des annonces de la LFP dans la soirée.

Fonseca de retour, 9 mois plus tard

Le technicien portugais a écopé d'une affiche de suspension, contre deux pour son dirigeant. Le début de sanction est prévu pour le mardi 2 décembre prochain. Autrement dit, Jorge Maciel sera bien disponible pour encadrer la formation rhodanienne dimanche contre les Canaris. Mais il devra monter en tribune le week-end suivant à Lorient. Une date, le 7 décembre, qui correspondra avec le retour de Paulo Fonseca au plus proche des pelouses en Ligue 1, neuf mois après l'épisode avec l'arbitre Benoît Millot.