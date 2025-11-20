Pour leurs propos sur l'arbitrage de Benoît Bastien lors d'OL - PSG (2-3), Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean devront s'expliquer devant la commission de discipline mercredi prochain.

Après Paulo Fonseca, encore renvoyé dans les tribunes jusqu'à la fin du mois de novembre, deux autres dirigeants de l'OL pourraient être punis par les instances. Mercredi prochain, la commission de discipline de la Ligue jugera les dossiers de Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean. Les deux hommes ont tous les deux remis en cause les décisions de l'arbitre Benoît Bastien lors du choc d'OL - PSG (2-3) avant la trêve.

Le deuxième but du PSG entaché d'une faute

Pour rappel, plusieurs décisions avaient suscité la polémique au cours de cette affiche du 9 novembre dernier. Le deuxième but parisien tout d'abord, avec une faute de Vitinha sur Tanner Tessmann à la récupération du ballon. Les officiels sur le terrain et à la Var avait estimé que le geste du Portugais était légal. Ils ont été contredits quelques jours plus tard par la Direction de l'arbitrage de la FFF.

Le potentiel penalty sur la main ou non d'Illya Zabarnyi avait également été vérifié. Sur cette action, M. Bastien avait visiblement eu raison de ne pas siffler d'après la DTA, notamment en raison d'une poussette préalable de Tanner Tessmann. On se souvient aussi d'une autre possible faute sur Nicolas Tagliafico dans la surface de Paris en première période. Sans oublier le carton rouge adressé à l'Argentin en fin de partie, même s'il paraissait assez nerveux sur ses interventions précédentes.

Tout cela a fait dire à Matthieu Louis-Jean que "l'arbitrage de monsieur Bastien a été une catastrophe." Le directeur technique de l'Olympique lyonnais n'a pas été le seul à s'exprimer sur le sujet.

Des critiques, mais aussi un appel à un échange général

L'adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, a lui déclaré que "La meilleure équipe d’Europe (le PSG) n’a pas besoin de jouer à 16, je compte la VAR aussi. Ce n’était pas la prestation parfaite de notre part, mais ces décisions impactent la rencontre. Le deuxième but du PSG est un scandale, affirmait-il sur Ligue 1+. L’action de Nico (Tagliafico), avant la mi-temps, c’est penalty et carton rouge." Il avait également appelé à un échange global entre toutes les parties du football français sur le thème de l'arbitrage.

Les deux dirigeants pourraient être sanctionnés pour leurs propos. Ce qui poserait surtout un souci technique sur le banc de touche lyonnais. Si Jorge Maciel est effectivement réprimé et suspendu, il faudra quelqu'un pour prendre sa place, et celle de Paulo Fonseca, contre Nantes le 30 novembre. Ensuite, l'ancien coach de Lille reprendra sa place avec ses équipes au bord de la pelouse.