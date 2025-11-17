OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir

Suspendu en mars dernier à neuf mois de suspension de banc en Ligue 1, Paulo Fonseca voit le bout du tunnel avec cette fin de trêve internationale. Encore deux matchs et le Portugais retrouvera son costume de coach à plein temps.

Le temps peut paraitre long et à raison. Depuis le 2 mars dernier, Paulo Fonseca est privé de banc de touche, suite à son front contre front avec Benoit Millot lors d'OL - Brest en Ligue 1. Le geste n'est en rien excusable. Mais la sanction semblait assez lourde, comme si le Portugais avait servi de bouc émissaire. Avec neuf mois d'interdiction de banc de touche en championnat, l'entraîneur lyonnais a pris ses habitudes en tribune, que ce soit au Parc OL ou en déplacement. Depuis quelques matchs déjà, Fonseca avait retrouvé un semblant de mission. Il avait de nouveau le droit d'accéder aux vestiaires en avant-match, à la mi-temps et au coup de sifflet final.

Retour prévu le 7 décembre à Lorient

Seulement, le retour à la normale se rapproche de plus en plus pour le coach et le club lyonnais. Ce lundi, Paulo Fonseca a repris le chemin de l'entraînement et la préparation du match d'Auxerre le rapproche un peu plus de la fin de sa suspension. Cette dernière prendra fin après le déplacement en Bourgogne puis la réception du FC Nantes, une semaine plus tard. Deux semaines d'attente et la fin d'une longue traversée du désert.