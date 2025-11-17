Actualités
Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
Paulo Fonseca lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Suspendu en mars dernier à neuf mois de suspension de banc en Ligue 1, Paulo Fonseca voit le bout du tunnel avec cette fin de trêve internationale. Encore deux matchs et le Portugais retrouvera son costume de coach à plein temps.

    Le temps peut paraitre long et à raison. Depuis le 2 mars dernier, Paulo Fonseca est privé de banc de touche, suite à son front contre front avec Benoit Millot lors d'OL - Brest en Ligue 1. Le geste n'est en rien excusable. Mais la sanction semblait assez lourde, comme si le Portugais avait servi de bouc émissaire. Avec neuf mois d'interdiction de banc de touche en championnat, l'entraîneur lyonnais a pris ses habitudes en tribune, que ce soit au Parc OL ou en déplacement. Depuis quelques matchs déjà, Fonseca avait retrouvé un semblant de mission. Il avait de nouveau le droit d'accéder aux vestiaires en avant-match, à la mi-temps et au coup de sifflet final.

    Retour prévu le 7 décembre à Lorient

    Seulement, le retour à la normale se rapproche de plus en plus pour le coach et le club lyonnais. Ce lundi, Paulo Fonseca a repris le chemin de l'entraînement et la préparation du match d'Auxerre le rapproche un peu plus de la fin de sa suspension. Cette dernière prendra fin après le déplacement en Bourgogne puis la réception du FC Nantes, une semaine plus tard. Deux semaines d'attente et la fin d'une longue traversée du désert.

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ?
    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - lun 17 Nov 25 à 18 h 07

      HS . https://www.youtube.com/watch?v=o-bgPZ4s6k4

      Je recommande la vidéo de Micka "Le Onze Lyonnais" à ceux qui sont intéressés par le côté financier de notre club, ça fait peur quand même .
      Micka est professeur agrégé d'économie et de droit, ses vidéos sont toujours super intéressantes , intéressant aussi quand il décrypte pour nous le jeu de l'OL

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - lun 17 Nov 25 à 18 h 16

        Assez honteux de faire des HS, Poupette !!!

        @Razik :
        Poupette se met à faire des HS, ça vaudrait pas un bannissement du site ???

        PS : Merci pour la vidéo en vrai, j'aime bien les analyses de Micka 😉

        Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - lun 17 Nov 25 à 18 h 30

      😉

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir 18:00
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines continuent leur sans-faute 17:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ? 16:00
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes s’entraînera à Décines mardi avant de rallier Turin 15:10
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL - Mercato : Tagliafico revient sur son été libre 14:20
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue 1 : l’OL parmi les clubs français les plus concernés par la trêve 13:30
    Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre
    Avant d’affronter l’OL, Auxerre traverse une vraie zone de turbulences 12:40
    Juventus - OL
    Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    En pleine réorganisation à Eagle Football, Textor dément être ruiné 11:00
    Lucas Chevalier, le numéro 2 des Bleus.
    Avec Chevalier, le PSG supplante l’OL chez les Bleus sous Deschamps 10:15
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait (presque) tous ses potentiels adversaires 09:30
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : de Carvalho (Portugal U20) et Karabec (Tchéquie) sur les terrains ce lundi 08:45
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : reprise de l’entraînement ce lundi après-midi 08:00
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Hegerberg, la reine qui veut retrouver son trône européen 07:30
    Barcelone : Samuel Umtiti (ex-OL) raconte sa traversée du désert 16/11/25
    Ballon OL à l'entraînement
    OL académie : fin de série et vrai coup d'arrêt pour les U17 16/11/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : travail en groupes, récupération... Le programme pendant la trêve 16/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : une défense qui demande encore quelques ajustements 16/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut