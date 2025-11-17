Actualités
Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre
Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre

Avant d’affronter l’OL, Auxerre traverse une vraie zone de turbulences

    • Lanterne rouge de Ligue 1, Auxerre traverse une crise sportive. Si Christophe Pélissier a encore le soutien de ses dirigeants. Mais, en interne, les remous sont nombreux à l’AJA.

    Avec sept points en douze matchs, l’AJ Auxerre ne vit pas la première partie de saison rêvée. Le club bourguignon ne s’imaginait certainement pas un lancement aussi compliqué, après un dernier exercice plutôt convaincant et une première victoire face à Lorient lors de la 1re journée. Mais rien ne tourne vraiment rond depuis avec une série de sept matchs sans victoire et un seul petit point pris. Une dynamique qui a logiquement poussé l’AJA dans les bas-fonds de la Ligue 1 avec une place de lanterne rouge après douze journées disputées.

    Une cassure dans le vestiaire ?

    Dans cette crise sportive, Christophe Pélissier a bien évidemment vu son nom pointé du doigt et la trêve internationale aurait pu lui coûter sa place. Finalement, l’entraîneur français était bien au rendez-vous de la reprise en milieu de semaine dernière et garde la confiance de sa direction, mais aussi des supporters. C’est peut-être moins le cas de son groupe, puisqu’il y a été fait état ces dernières semaines d’une cassure dans le vestiaire et de certains critiques envers ses adjoints comme Jean-Alain Boumsong et Djibril Cissé. Cela n’a pas poussé la direction à mettre hors-jeu le staff. Le rêve auxerrois aura-t-il lieu dimanche après-midi (15h) face à l’OL à l'Abbé-Deschamps ? Les Lyonnais espèrent ne pas relancer une machine qui ne tourne plus rond depuis deux mois.

    Juventus - OL
    Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage

