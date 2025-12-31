OL : bonne et heureuse année 2026 !

En ces derniers moments de l'année 2025 et à l'heure où minuit va sonner, toute l'équipe d'Olympique-et-Lyonnais vous souhaite un bon réveillon et une bonne et heureuse année 2026 !

Il y aura eu des moments de joie, d'autres bien plus difficiles à encaisser. En 2025, l'OL nous a fait passer par tous les sentiments que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue Europa. Même l'extra-sportif a mis son grain de sel pour rendre cette année aussi tragique que belle. Malgré les secousses, l'OL est toujours debout et peut compter sur le soutien inconditionnel de ses supporters.

Comme c'est le cas depuis toutes ces années, toute l'équipe d'Olympique-et-lyonnais.com continuera de vous faire suivre avec le maximum de sérieux le quotidien de votre équipe préférée. En attendant, nous vous souhaitons une excellente et heureuse année 2026.

Si parfois (enfin souvent) les débats via les commentaires ont été houleux, nous sommes fiers d'avoir de nombreux lecteurs passionnés et fidèles.

BONNE ANNÉE 2026 !!!