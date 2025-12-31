Actualités

OL : bonne et heureuse année 2026 !

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En ces derniers moments de l'année 2025 et à l'heure où minuit va sonner, toute l'équipe d'Olympique-et-Lyonnais vous souhaite un bon réveillon et une bonne et heureuse année 2026 !

    Il y aura eu des moments de joie, d'autres bien plus difficiles à encaisser. En 2025, l'OL nous a fait passer par tous les sentiments que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue Europa. Même l'extra-sportif a mis son grain de sel pour rendre cette année aussi tragique que belle. Malgré les secousses, l'OL est toujours debout et peut compter sur le soutien inconditionnel de ses supporters.

    Comme c'est le cas depuis toutes ces années, toute l'équipe d'Olympique-et-lyonnais.com continuera de vous faire suivre avec le maximum de sérieux le quotidien de votre équipe préférée. En attendant, nous vous souhaitons une excellente et heureuse année 2026.

    Si parfois (enfin souvent) les débats via les commentaires ont été houleux, nous sommes fiers d'avoir de nombreux lecteurs passionnés et fidèles.

    BONNE ANNÉE 2026 !!!

    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL : une année 2025 loin d’être de tout repos !
    2 commentaires
    1. Valbranque
      Valbranque - jeu 1 Jan 26 à 0 h 14

      Bonne année !

      Signaler
    2. Gerard
      Gerard - jeu 1 Jan 26 à 0 h 30

      Bonjour à toutes et à tous ! Pas trop mal ) la tête ? 🙂

      Tout d'abord un GRAND MERCI pour vos vœux et un GRAND MERCI pour votre travail d'information sur Notre club de toujours !

      Vous nous permettez d'échanger et d 'avoir parfois (enfin souvent) des débats houleux sur des sujets qui nous tiennent à cœur et ça, ça n'a pas de prix !

      À mon tour je souhaite à toute l'équipe "d'Olympique-et-Lyonnais", de "TKYDG", à nos joueurs et au staff de l'équipe et du club et à tous les amis qui publient sur ce forum une excellente Année 2026 en espérant qu'elle ne soit pas pire que 2025 !

      Allez l'OL !

      Amicalement !
      Gérard

      Signaler

