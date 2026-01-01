OL : le mercato hivernal officiellement ouvert

Actualités
  • par David Hernandez

    • Si l’OL a annoncé la signature d’Endrick le 23 décembre dernier, le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes ce jeudi 1er janvier 2026 pour un mois.

    C’est bon, Endrick est officiellement un joueur de l’OL. Plus d’une semaine après l’annonce de son arrivée à Décines, le Brésilien est enfin considéré comme un joueur lyonnais. Malgré l’annonce en guise de cadeau de Noël le 23 décembre, le club ne pouvait pas compter officiellement sur sa nouvelle recrue, sous contrat jusqu’au 31 décembre 2025 avec le Real Madrid. Pour l’entraînement de ce jeudi, Endrick n’aura plus besoin de se cacher. Il a désormais six mois pour faire ses preuves et convaincre Carlo Ancelotti de le prendre pour la Coupe du monde 2026.

    Plusieurs postes à combler

    Le mercato hivernal ouvert jusqu'au 2 février, la direction de l’OL va pouvoir s’atteler à renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais a souvent rappelé les limites de son groupe, qui a malgré tout fait quelques miracles sur la première partie de saison. Avec des renforts supplémentaires, l’OL espère encore mieux figurer sur ce premier semestre 2026, que ce soit en Ligue 1 dès samedi (17h) à Monaco, en Coupe de France ou en Ligue Europa.

    
