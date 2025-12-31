OL : une année 2025 loin d’être de tout repos !

Au moment de faire la bascule sur 2026, l’OL espère connaitre une nouvelle année bien moins mouvementée que 2025.

Une année qui a donné l'impression d'en être plusieurs à la fois. En 2025 et dans la continuité des précédentes, le millésime qui refermera son chapitre ce mercredi à 23h59 n'a pas été de tout repos à l'OL. Si la fin d'année s'est terminée sur une note plutôt positive, le bilan global se divise en deux parties bien distinctes avec deux dates qui ont permis une bascule : le 24 juin et le 9 juillet dernier. Mais avant d'en arriver à ce début d'été chaotique, le premier semestre était loin d'avoir été un long fleuve tranquille.

Sage éjecté, le craquage de Fonseca

Le mois de janvier avait rapidement donné le ton à cette année 2025. Une élimination honteuse à tous points de vue contre Bourgoin et un sort scellé pour Pierre Sage, le héros du renouveau lyonnais quelques mois auparavant. Le 28 janvier, le couperet est tombé et John Textor n'a pas cherché à faire dans le sentimental, évinçant le natif de Lons-le-Saunier treize mois après l'avoir promu. En réalité, l'Américain avait bien plongé dans une romance, celle de Paulo Fonseca. Débarqué de l'AC Milan, le Portugais était comme un rêve pour le président lyonnais, qui a donc sauté sur l'occasion. Le 31 janvier, l'actuel entraîneur de l'OL était nommé et commençait par une défaite à Marseille, deux jours plus tard.

Mais c'est bien un mois après que Fonseca livre son premier coup d'éclat, négatif malheureusement. Le front contre front avec l'arbitre Benoit Millot le 2 mars lui vaut neuf mois de suspension. Le début d'un long chemin de croix pour l'OL qui doit apprendre à vivre sans son coach. Les incidences sont plutôt limitées, mais le couac à Manchester United va une grosse tempête dans la capitale des Gaules. Avec le derby perdu dans la foulée, nouvelle turbulence à Décines, à quelques semaines de la fin de la saison.

24 juin, le tremblement de terre

Malgré ces secousses, l'OL réussit tant bien que mal à finir cette saison 2024-2025 sur une note positive avec une cinquième place arrachée au bout du bout et des adieux finalement réussis pour Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, le 17 mai. Seulement, en cette année des 75 ans du club, les supporters ne s'imaginaient pas recevoir des cadeaux de la sorte. D'abord le décès de l'icône Bernard Lacombe le 17 juin. Puis une rétrogradation administrative en Ligue 2 prononcée par la DNCG le 24 juin plonge tout un environnement dans le chaos. John Textor devenu la cible numéro 1 et, face à ce climat, le club met de côté l'Américain, laissant Michele Kang porter la double casquette de présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes.

Un changement salvateur puisque l'appel de la sanction a été entendu et l'OL restera bien en Ligue 1 à compter du 9 juillet. Seulement, ce maintien se fait sous conditions. Le club doit vendre et réduire sa masse salariale. Paulo Fonseca doit faire avec un effectif "moins fort intrinsèquement" mais la cellule de recrutement se démène pour faire des bons coups à moindre prix (Sulc, Moreira, Morton, Greif...). Il faut presque tout reconstruire à zéro et ce n'est pas le départ de Georges Mikautadze à deux jours de la fin du mercato qui va arranger les choses...

L'OL de retour à certaines valeurs

Cependant, le début de saison est tellement parfait, malgré 19 départs, que tout le monde se remet à y croire. Les limites de l'effectif vont vite faire revenir les supporters à la réalité d'un club qui doit montrer patte blanche. Néanmoins, de l'espoir est revenu à Décines en même temps que Paulo Fonseca a retrouvé sa place sur le banc le 7 décembre dernier à Lorient. N'étant désormais plus que sous l'encadrement de la masse salariale après l'audition de mi-saison à la DNCG, l'OL s'est remis au travail et correctement.

Tout n'est pas rentré dans l'ordre, à l'image des pertes de 200 millions d'euros annoncées, mais tout le monde tire dans le même sens, des joueurs au staff, en passant par la direction et les supporters. Il ne reste plus qu'à espérer que 2026 connaisse moins de turbulences aussi négatives. Avec l'arrivée d'Endrick pour les six prochains mois, c'est déjà un bon point sur les ambitions lyonnaises.