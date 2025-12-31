Actualités
Les joueurs de l'OL félicitent Abner
(Photo by Alex MARTIN / AFP)

L'OL a fini 2025 avec plus de 50% de victoires

  • par David Hernandez

    • Au moment de se tourner vers 2026 et le déplacement à Monaco samedi (17h), l'OL peut se satisfaire du bilan de cette année écoulée. Malgré certains couacs, la formation lyonnaise finit avec plus de 50% de victoires en 2025.

    Au revoir 2025, bonjour 2026. Dans quelques heures, tout le monde célébrera le passage à la nouvelle année. Pour les joueurs de l'OL, excès interdits puisque Paulo Fonseca a bien programmé une séance en ce 1er janvier. Il faut dire qu'avec le déplacement à Monaco prévu dès ce week-end, il n'y a pas forcément le temps de se reposer sur ses lauriers. Cinquième de Ligue 1 et première en Ligue Europa, la formation rhodanienne veut continuer sur un bon rythme pour atteindre ses objectifs de fin de saison. Un succès dans la Principauté lancerait parfaitement cette nouvelle année qui, espérons-le, sera couronnée de succès.

    Le goût amer des éliminations en Coupe de France et Ligue Europa

    De victoires, il y en a eu beaucoup lors des 365 derniers jours. Vingt-six très exactement sur cette année civile toutes compétitions confondues. Cela rend le bilan total positif avec 53% de succès sur les 49 matchs disputés en 2025. Malheureusement, les quinze défaites viennent entacher le tableau. D'autant plus que certaines rappellent de très mauvais souvenirs comme les éliminations en Coupe de France à Bourgoin et en Ligue Europa à Manchester United, après un nul au bout des 90 minutes. En 2026, l'OL espère que le scénario sera différent.

    derniers commentaires
