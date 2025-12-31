Actualités
Endrick sur le banc du Real Madrid
Endrick sur le banc du Real Madrid (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)

Endrick (OL) prend déjà ses marques à Lyon

  • par David Hernandez

    • Dans l’attente de pouvoir donner la pleine mesure de son talent à l’OL, Endrick commence à se fondre dans son nouvel environnement.

    La première image d’Endrick à Lyon ne sera pas une photo sur l’un des terrains du GOLTC mais dans… un restaurant ! Débarqué dans la capitale des Gaules le week-end dernier, le Brésilien doit officiellement prendre son mal en patience pour faire ses premiers pas à l’OL. Il a bien pris ses quartiers à Décines depuis lundi, mais pour le voir dribbler ou marquer, il faudra attendre ce jeudi 1er janvier 2026 pour qu’il soit définitivement un joueur lyonnais pour les six prochains mois. Pour faire passer cette attente, Endrick a donc commencé à se familiariser avec son nouvel environnement et pas seulement dans l’Est lyonnais. À la veille du passage à la nouvelle année, l’attaquant a profité d’un moment avec ses proches pour faire sa première apparition "publique" entre Rhône et Saône.

    "Quel honneur de recevoir Endrick, bon courage à toi"

    Dans des publications postées sur son compte Instagram, la franchise bien connue des Lyonnais et spécialisée dans la cuisine italienne, Antonio e Marco Morreale a remercié le Brésilien d’être venu partager un moment dans le restaurant de Craponne, Casa Valentino. Une venue qui n’est donc pas restée secrète et Endrick s’est gentiment prêté au jeu des photos avec les gérants de l’un des sept restaurants de la franchise. Pour les bouchons lyonnais, il faudra patienter encore un peu.

    Miralem Pjanic (OL) au milieu des joueurs du Real Madrid en mars 2010
    À 35 ans, Miralem Pjanic (ex-OL) prend sa retraite

