Miralem Pjanic (OL) au milieu des joueurs du Real Madrid en mars 2010 (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

À 35 ans, Miralem Pjanic (ex-OL) prend sa retraite

  • par David Hernandez
    • Après une dernière pige en Russie, Miralem Panic a choisi de dire stop. L’ancien milieu de l’OL a annoncé sa retraite sportive à 35 ans.

    Il était sans club depuis juin dernier et se concentrait désormais sur sa nouvelle vie de papa. Cela semble le combler de bonheur puisqu’à 35 ans, Miralem Pjanic a choisi de dire stop. N’ayant pas retrouvé de club après son passage en Russie au CSKA Moscou, le Bosnien a officialisé son retrait des terrains mardi dans une interview à Tuttosport. "Maintenant, j'ai arrêté : je profite de mon bébé et de mon rôle de papa", a-t-il déclaré. Il tourne la page de près de vingt ans de carrière professionnelle et près de 700 matchs.

    Quatre titres avec la Juventus

    Deuxième joueur le plus capé de l’histoire de la Bosnie, Miralem Pjanic avait fait ses débuts au FC Metz. Il avait rapidement rejoint l’OL en 2008 à seulement 18 ans. Entre Rhône et Saône, il avait disputé 121 matchs avant de rejoindre l’AS Roma puis la Juventus Turin, avec qui il a remporté quatre Scudetto. Sa carrière avait connu une phase descendante en rejoignant le FC Barcelone en 2020 puis Besiktas, aux Émirats arabes unis (Sharjah) et enfin en Russie.

    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : le Sénégal déroule sans Moussa Niakhaté (OL)
    1. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - mer 31 Déc 25 à 14 h 35

      Son but à Madrid.

      Ca ne nous rajeunit pas...

    À 35 ans, Miralem Pjanic (ex-OL) prend sa retraite 14:00
