Face à l’absence de versements du montant du transfert de Thiago Almada à Atlanta United, la FIFA a décidé d’interdire de recrutement Botafogo pour trois périodes d’enregistrement.

Il n’a passé que six mois à l’OL, mais Thiago Almada a fait couler beaucoup d’encre entre Rhône et Saône. En cause ? L’interdiction de recrutement de l’OL en janvier 2025 mais un contournement de la règle avec un prêt du milieu argentin. De quoi rendre fous de rage certains dirigeants de Ligue 1 qui avaient déposé des réserves. Mais déjà avant son arrivée à Décines, Thiago Almada avait créé quelques tensions, notamment chez les supporters lyonnais. Ces derniers voyaient d’un mauvais œil que John Textor ait pu utiliser financièrement l’OL pour l’achat de l’Argentin dans le but de débarquer à Botafogo en provenance d’Atlanta United. Seulement, le club de MLS attend toujours d’être payé et c’est à se demander où est passé l’argent.

"Des discussions constructives avec Atlanta"

Quoi qu’il en soit, la FIFA a décidé de sévir plus de dix-huit mois après le transfert entre les deux formations du continent américain. Botafogo a vu son nom inscrit mardi sur la liste des interdictions de recrutement de nouveaux joueurs par la FIFA pour une durée de trois périodes d'enregistrements à partir du 31 décembre 2025. Mis au courant de cette sanction, le club carioca a tenté de rassurer ses supporters avant l’ouverture du mercato hivernal le 5 janvier au Brésil.

"Concernant la récente sanction de la FIFA sur les transferts de joueurs, Botafogo informe avoir mené ces dernières semaines des discussions constructives avec les représentants d'Atlanta United (MLS) afin de parvenir à un accord sur le cas de Thiago Almada. Les négociations, suspendues en raison de la trêve hivernale, reprendront prochainement. Botafogo espère régler la situation avant ou au début du mercato estival. Le club sera très actif sur le marché des transferts en janvier 2026".

Affaire à suivre.