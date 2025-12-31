Actualités
Thiago Almada à l'OL
Thiago Almada à l’OL @OL

Mercato : la FIFA sanctionne durement Botafogo sur le transfert de Thiago Almada (ex-OL)

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Face à l’absence de versements du montant du transfert de Thiago Almada à Atlanta United, la FIFA a décidé d’interdire de recrutement Botafogo pour trois périodes d’enregistrement.

    Il n’a passé que six mois à l’OL, mais Thiago Almada a fait couler beaucoup d’encre entre Rhône et Saône. En cause ? L’interdiction de recrutement de l’OL en janvier 2025 mais un contournement de la règle avec un prêt du milieu argentin. De quoi rendre fous de rage certains dirigeants de Ligue 1 qui avaient déposé des réserves. Mais déjà avant son arrivée à Décines, Thiago Almada avait créé quelques tensions, notamment chez les supporters lyonnais. Ces derniers voyaient d’un mauvais œil que John Textor ait pu utiliser financièrement l’OL pour l’achat de l’Argentin dans le but de débarquer à Botafogo en provenance d’Atlanta United. Seulement, le club de MLS attend toujours d’être payé et c’est à se demander où est passé l’argent.

    "Des discussions constructives avec Atlanta"

    Quoi qu’il en soit, la FIFA a décidé de sévir plus de dix-huit mois après le transfert entre les deux formations du continent américain. Botafogo a vu son nom inscrit mardi sur la liste des interdictions de recrutement de nouveaux joueurs par la FIFA pour une durée de trois périodes d'enregistrements à partir du 31 décembre 2025. Mis au courant de cette sanction, le club carioca a tenté de rassurer ses supporters avant l’ouverture du mercato hivernal le 5 janvier au Brésil. 

    "Concernant la récente sanction de la FIFA sur les transferts de joueurs, Botafogo informe avoir mené ces dernières semaines des discussions constructives avec les représentants d'Atlanta United (MLS) afin de parvenir à un accord sur le cas de Thiago Almada. Les négociations, suspendues en raison de la trêve hivernale, reprendront prochainement. Botafogo espère régler la situation avant ou au début du mercato estival. Le club sera très actif sur le marché des transferts en janvier 2026".

    Affaire à suivre.

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : le Sénégal déroule sans Moussa Niakhaté (OL)
    4 commentaires
    1. RBV
      RBV - mer 31 Déc 25 à 12 h 50

      Merry Christmas John 😘

      Signaler
    2. janot06
      janot06 - mer 31 Déc 25 à 12 h 53

      Toujours le même baratin d'oncle John.

      Signaler
    3. cavegone
      cavegone - mer 31 Déc 25 à 12 h 54

      Fogo sera très actif en Janvier 2026 ?
      Oui si le club existe toujours parce qu’à ce rythme….

      Signaler
    4. Avatar
      Gune56 - mer 31 Déc 25 à 12 h 59

      Où est passé l'argent de la vente ???

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Thiago Almada à l'OL
    Mercato : la FIFA sanctionne durement Botafogo sur le transfert de Thiago Almada (ex-OL) 12:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : le Sénégal déroule sans Moussa Niakhaté (OL) 11:15
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    OL : Endrick toujours pas sous contrat, la discrétion de mise 10:30
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Pour l'OL Lyonnes aussi, c'est bientôt l'heure du mercato 09:45
    Nicolas Quinault, préparateur physique à l'OL
    Carnet noir : l’OL et la réserve endeuillés par la disparition de Nicolas Quinault 09:00
    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    CAN 2025 : officiellement éliminé, Mata va faire son retour à l’OL 08:15
    Endrick sous le maillot de l'OL
    OL : Endrick, entre espoir et prudence 07:30
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    Tyler Morton dithyrambique envers l'OL et Lyon 30/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Entre l'OL et Monaco, il n'existe plus d'entre-deux 30/12/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : les matchs de l'OL grandement impactés par les exclusions 30/12/25
    Dimanche 11 janvier, jour de Coupe de France pour l'OL 30/12/25
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Martin Satriano serait courtisé en Espagne 30/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens : Charlène Laur au sifflet 30/12/25
    Jérémy Stinat
    Lille - OL : Jérémy Stinat arbitre du 16e de finale de Coupe de France 30/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : le Sénégal et Niakhaté (OL) doivent valider la première place 30/12/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le choc PSG - OL Lyonnes meilleure affluence de 2025 30/12/25
    Monaco : avant de recevoir l'OL, Dier et Pogba absents de l'entrainement collectif 30/12/25
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    À trois ou quatre derrière, quelle structure pour l'OL en 2026 ? 30/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut