OL : Almada, un transfert et encore des zones d’ombre

Mardi soir, l’Atlético de Madrid a officialisé l’arrivée de Thiago Almada, sous réserve de visite médicale réussie. Aucun montant n’a été communiqué alors que les avis divergent.

C’est une perte offensive non négligeable pour l’OL. Mais, c’est peut-être aussi le signe que le club lyonnais veut désormais en finir avec John Textor et ses concepts bien à lui. En perdant Rayan Cherki début juin, Paulo Fonseca espérait certainement que Thiago Almada vienne le remplacer dans son dispositif. Malheureusement, après six mois d’acclimatation lors d’un prêt, l’Argentin ne reportera pas les couleurs de l’OL. Mardi soir, l’Atlético de Madrid a communiqué un accord avec Botafogo pour la venue du champion du monde dans la capitale espagnole. Une arrivée qui reste soumise au succès de la visite médicale. Néanmoins, la page Almada semble définitivement tournée à Décines. Enfin, pas totalement, puisque les affaires de Textor font que l’OL reste lié au joueur offensif.

Une dette à régler à Atlanta ?

Si l’Atlético et Botafogo ont négocié ensemble, les droits économiques appartiennent au club lyonnais, qui devrait donc récupérer le montant de l’opération. Mais quel est-il d’ailleurs ? À l’image des tours de passe-passe opaque du patron d’Eagle Football Holding, c’est le flou sur ce point. La presse espagnole avance que les Colchoneros auraient payé 25 millions d’euros pour l’ensemble des droits d’Armada. Au Brésil, il est plutôt question de 30 à 40 millions, alors que d’autres parlent de 21 millions d’euros pour 50% du joueur. Qui a raison ? Qui a tort ? Il faudra patienter encore pour le savoir et pour savoir si l’intégralité viendra dans les caisses de l’OL. Car, dernièrement, Atlanta avait saisi la FIFA, estimant que le transfert de Thiago Almada de la MLS à Botafogo n’avait toujours pas été réglé. La preuve que plus vite l’OL en aura fini avec les méthodes de Textor, mieux ce sera.