Vivement critiquée après sa performance face aux Pays-Bas, Selma Bacha a tenu à répondre avec sagesse en conférence de presse.

L'équipe de France réalise un parcours remarquable et remarqué à l'Euro 2025. Les joueuses de Laurent Bonadei ont fait le plein de points (9/9) lors de la phase de groupes. Trois victoires en autant de rencontres : Angleterre (2-1), Pays de Galles (4-1) et Pays-Bas (5-2). Menées 2-1 à la mi-temps contre les Néerlandaises, les Françaises ont réalisé une seconde période de haute volée.

L'attaquante de l'OL Lyonnes, Marie-Antoinette Katoto, a marqué son deuxième but de la compétition. De plus, elle a également fait une passe décisive. En revanche, de son côté, Selma Bacha a malheureusement concédé un but contre son camp suite à un centre hollandais. En conférence de presse, elle a livré son ressenti après ce coup du sort.

"Mes coéquipières ont été là"

La latérale gauche de l'OL Lyonnes, Selma Bacha, s'est montrée sereine au sujet du but qu'elle a mis contre son camp face au Pays-Bas. "Ecoutez, ça arrive à tout le monde. Quand je sauve des buts, je suis la meilleure. Quand je marque contre mon camp, il y a un peu plus de critiques. Mais, en tout cas, j'accepte. Mes coéquipières ont été là. Sandy (Baltimore) aussi a été là aussi sur mon côté", commence-t-elle.

"On m'a réconfortée mais après, je sais que dans cette équipe, j'ai d'autres responsabilités. Donc il fallait pas que je plonge, que je sorte de mon match. Et pour moi, je devais bien faire les choses dès le prochain ballon. J'ai pas lâché. Et, au final, on n'a pas lâché. La victoire est là. Il y a des plus jeunes qui arrivent donc forcément je suis prise en exemple, comme d'autres joueuses. Je me considère comme un leader motivationnel. C'est important pour moi d'être un leader", conclut-elle.

Un choc en quart de finale

Première de son groupe, l'équipe de France disputera son quart de finale contre l'Allemagne. Samedi 19 juillet à 21 heures. Les cinq Lyonnaises présentes avec les Bleues (Katoto, Diani, Bacha, Majri et Sombath) retrouveront d'ailleurs une autre joueuse de l'OL Lyonnes : Jule Brand.

De leur côté, les Allemandes ont terminé à la deuxième place de leur poule. Avec deux succès, 2-0 (Pologne) et 2-1 (Danemark), et une défaite cuisante 4-1 face à la Suède. "Pour ma part, et je pense que c'est pareil pour Sandy Baltimore et pour toutes mes coéquipières, pour tout le staff, nous ne sommes pas favorites, nous sommes des challengers", déclare notamment Selma Bacha à l'approche de cette rencontre.