Ce mercredi à 21 heures, l'équipe de Norvège et ses deux Lyonnaises affrontent l'Italie en quart de finale de l'Euro.

Place maintenant aux phases finales de l'Euro 2025 en Suisse. Deux joueuses de l'OL Lyonnes, Ada Hegerberg et Ingrid Engen, disputent un quart de finale ce mercredi soir avec la Norvège. L'équipe de Gemma Grainger a réalisé une phase de groupes de grande qualité. Trois victoires en trois rencontres : Suisse (2-1), Finlande (2-1) et Islande (4-3).

Hegerberg et Engen ont pris part à deux rencontres avant d'être mises au repos contre l'Islande. L'attaquante emblématique de l'OL Lyonnes a inscrit son 50e but en sélection lors du premier match face à la Suisse. Les Norvégiennes visent un troisième titre européen après ceux de 1987 et de 1993.

La Norvège favorite contre l'Italie

La sélection norvégienne aborde ce quart de finale avec un léger avantage face à la Squadra Azzurra. En effet, les Italiennes ont enregistré des résultats mitigés dans leur poule. Une victoire (1-0, Belgique), un match nul (1-1, Portugal) et une défaite (3-1, Espagne). Quatre points récoltés qui ont suffi à obtenir un billet pour le Top 8 européen.

Ce mercredi soir à 21 heures, la Norvège défie donc l'Italie avec, à la clé, une place en demi-finale. Par ailleurs, le vainqueur de ce match affrontera ensuite le gagnant de Suède - Angleterre qui se jouera le jeudi 17 juillet à 21 heures également.