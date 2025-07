Mercato : l’Arabie saoudite pousse aussi pour Tolisso (OL)

Auteur d’une saison réussie à l’OL, Corentin Tolisso a retrouvé une certaine cote sur le marché des transferts. En plus de Manchester United, Neom apprécie également le profil du milieu, en cas d’échec de Granit Xhaka.

La reprise de la Ligue 1 est dans un mois, et plus que jamais, il est difficile de savoir à quoi ressemblera l’effectif de l’OL pour cette saison 2025-2026. Entre cure d’austérité et ambitions sportives, le club lyonnais est dans un entre-deux qu’il sera difficile à gérer. Avec Corentin Tolisso, les supporters ont d’ailleurs l’exemple type du casse-tête rhodanien pour les prochaines semaines. Parmi les meilleurs joueurs de la saison passée, le milieu est indispensable dans l’entrejeu, ayant en plus hérité du brassard de capitaine avec le départ de Lacazette. Dans le même temps, il représente un salaire conséquent, même si le club est prêt à faire l’effort. Mais une offre difficilement refusable pour un joueur de 31 ans peut-elle faire basculer la balance du mauvais côté ?

Une solution de repli

Il faudra attendre qu’une arrive sur la table des dirigeants de l’OL pour se faire une vraie opinion. Proviendra-t-elle d’Arabie saoudite ? En plus de Manchester United, le Neom SC serait, lui aussi, dans la course à Corentin Tolisso. Toutefois, le numéro lyonnais n’est pas la piste prioritaire pour le moment. Le promu en Saudi Pro League vise Granit Xhaka, d'après le journaliste belge Sacha Tavolieri mais en cas d’échec, il relancerait le dossier Tolisso. Avec Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma comme porte-parole, Neom pourrait bien avoir des arguments à faire valoir, en plus de moyens financiers presque illimités.