Libre après la fin de son contrat à l’OL, Alexandre Lacazette va enfin rejoindre l’Arabie saoudite. L’attaquant a signé pour deux saisons avec le promu Neon, où évolue Saïd Benrahma.

Depuis mardi, il n’était officiellement plus un joueur de l’OL. La page avait déjà été tournée depuis un mois et demi et ce dernier match contre Angers. Trois ans après son retour entre Rhône et Saône, Alexandre Lacazette n’allait pas prolonger l’aventure avec son club formateur. Un crève-cœur pour les supporters lyonnais avec la perte du capitaine et cet objectif d’aller chercher Fleury Di Nallo comme meilleur buteur de l’histoire du club (222 contre 201). Ayant choisi de couper avant d’annoncer son nouveau club, Alexandre Lacazette est désormais un joueur de Neom SC.

Il retrouvera Benrahma au club

Le club saoudien en a fait l’annonce mardi en début de soirée. Après une cour assidue ces derniers mois et ces dernières années, Alexandre Lacazette a enfin succombé à l’appel de l’Arabie saoudite. Au sein du promu en Saudi Pro League, l’international français a signé un contrat de deux saisons. Il ne sera pas dépaysé. Au Neom SC, il retrouvera Saïd Benrahma, prêté par l’OL ces six derniers mois et qui a été définitivement recruté avec la montée du club saoudien.