Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Buteur pour la première sortie de l'OL en Ligue 1, Georges Mikautadze a souligné l'importance d'avoir gagné d'entrée après une bonne préparation.

De l'un de nos envoyés spéciaux à Lens.

Une défaite en six matchs de préparation et cette victoire inaugurale à Lens. L'OL attaque cet exercice du bon pied ?

Georges Mikautadze : C'est sûr, on veut bien plus commencer les saisons comme on l'a fait ce (samedi) soir que la saison passée. Gagner et prendre les trois points dès le premier match, c'est ce qu'on voulait et on est venu pour ça. On l'a fait et on est content.

On a vu de belles séquences de jeu. Les principes du coach sont totalement intégrés ?

C'est ça, on l'a déjà intégrée. Le coach travaille beaucoup avec nous la semaine. On écoute attentivement et on fait ce qu'il nous demande de faire.

"J'aime cette responsabilité de numéro 9"

Défensivement, l'OL a tenu bon. De votre position, ça vous a plu ce que vous avez vu ?

Oui, content. Tout le monde travaille défensivement et offensivement. On prend du plaisir à défendre et on prend du plaisir à attaquer ensemble. Quand ça se passe comme ça, ça marche toujours.

Pour vous aussi, c'est important de marquer. Lacazette n'est plus là. Ça vous laisse aussi plus de place et plus de responsabilité ?

Oui, bien sûr. J'aime bien avoir cette responsabilité de numéro 9. D'être décisif et d'aider et d'apporter tout ce que je sais faire à mon équipe.