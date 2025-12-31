Pour l'OL Lyonnes aussi, c'est bientôt l'heure du mercato

Comme chez les hommes, le mercato féminin ouvrira ses portes le 1er janvier 2026. En revanche, il terminera un peu plus tôt.

Encore loin d'atteindre les proportions, que ce soit pécunières ou quantitatives, de son homologue masculin, le mercato féminin prend de l'ampleur. On le remarque au plus grand nombre de transferts payants et aux sommes versées par les clubs pour acquérir les meilleures footballeuses. L'OL Lyonnes en fait partie d'ailleurs. On se souvient notamment de la venue de Tarciane pour plusieurs centaines de milliers d'euros en février dernier.

Cette année, la fenêtre du recrutement chez les femmes sera un peu plus courte. Elle s'étirera du 1er janvier au 30 janvier 2026. Le champion de France en titre en profitera-t-il pour muscler son effectif ? Aujourd'hui, son groupe semble armé sur toutes les lignes pour lutter avec les meilleures écuries du continent.

L'OL Lyonnes a beaucoup bougé l'été dernier

Deuxièmes de la phase de classement en Ligue des champions, les joueuses de Jonatan Giraldez ont fait aussi bien que le Barça (16 points sur 18 possibles). En Première Ligue, elle survole la compétition. Reste évidemment à conclure par des trophées au printemps, ce qu'espèrent Wendie Renard et consorts.

Avoir donc si l'on assistera à des retouches, sachant que les dirigeants lyonnais ont été très actifs l'été passé avec sept recrues, dont Marie-Antoinette Katoto, Ingrid Engen, Jule Brand, Korbin Shrader et Lily Yohannes. Sans oublier l'entraîneur, lui-même arrivé à l'intersaison.