Nicolas Quinault, préparateur physique à l'OL
Carnet noir : l’OL et la réserve endeuillés par la disparition de Nicolas Quinault

  • par David Hernandez
    • Préparateur physique à l’OL depuis deux décennie, Nicolas Quinault est décédé soudainement en cette fin d’année 2025. Il avait 37 ans et officiait avec la réserve lyonnaise.

    Le coeur sera lourd au moment de la reprise pour les joueurs de la réserve de l’OL. Mardi soir, dans un communiqué, le club lyonnais a en effet annoncé la disparition de Nicolas Quinault. Si les causes du décédé n’ont logiquement pas été dévoilées, à 37 ans, le préparateur physique du groupe Pro 2 laisse un vide soudain au centre d’entraînement de Décines. Homme de l'ombre à l’OL, Nicolas Quinault dispensait ses conseils depuis plus de deux décennie au sein du club lyonnais. "C’est avec une très grande tristesse que l’Olympique lyonnais a appris la disparition soudaine de Nicolas Quinault, préparateur physique du groupe Pro 2, présent depuis plus de vingt ans au club", peut-on lire sur le communiqué de l’OL.

    En charge de la dimension physique au sein du staff de Gueïda Fofana et Pierre Chavrondier, Nicolas Quinault avait eu un rôle avec le groupe professionnel mais aussi la section féminine durant ses années de service à l’OL. Notre rédaction présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

    1 commentaire
    1. florentdu42
      florentdu42 - mer 31 Déc 25 à 9 h 13

      37 ans c est hyper jeune.
      Un parent ne devrait jamais enterrer son enfant.
      Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches dans ces moments très difficile.
      Dans ces cas là, le foot semble dérisoire.

