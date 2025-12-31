CAN 2025 : officiellement éliminé, Mata va faire son retour à l’OL

Éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Angola, Clinton Mata va déjà faire son retour à l’OL. Néanmoins, le défenseur ne devrait pas être du déplacement à Monaco samedi (17h).

L’absence aura été de courte durée. Ayant laissé ses coéquipiers dès le coup de sifflet final d’OL - Le Havre le 17 décembre, Clinton Mata va très rapidement retrouver son quotidien en club. Ayant joué lundi un dernier match avec l’Angola dans la CAN 2025, le défenseur attendait de savoir si son pays allait réussir à finir dans les meilleurs troisièmes de poule ou non. La réponse est non depuis mardi soir et le nul de la Tanzanie face à la Tunisie (1-1). Un score de parité qui condamne donc l’Angola à terminer à la cinquième place des meilleurs troisièmes et ainsi à faire une croix sur les phases finales.

De retour contre Lille le 11 janvier ?

Conséquence directe ? Clinton Mata est de ce fait de nouveau disponible pour Paulo Fonseca et l’OL. Toutefois, les chances de le voir à Monaco ce samedi (17h) sont nulles. Le défenseur central va couper un peu avant de retrouver le chemin de l’entraînement à Décines. Néanmoins, son absence se sera limitée à deux rencontres (Saint-Cyr Collonges, Monaco) et il devrait être logiquement opérationnel pour le déplacement à Lille en Coupe de France. Une bonne nouvelle pour Fonseca.