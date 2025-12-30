Actualités

Monaco : avant de recevoir l'OL, Dier et Pogba absents de l'entrainement collectif

  • par Gwendal Chabas

    • Loin d'être au complet, Monaco compte ses absents avant d'affronter l'OL samedi (17 heures). À la reprise de l'entraînement, Eric Dier et Paul Pogba n'étaient pas avec le reste du groupe.

    Comme l'Olympique lyonnais, Monaco a repris le chemin de l'entraînement ce lundi. Les deux équipes européennes se retrouveront samedi à 17 heures dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Un duel entre des formations qui comptent leurs absents.

    Du côté de l'OL, Ernest Nuamah et Malick Fofana attendent de renouer avec les terrains. La première recrue rhodanienne, Endrick, ne sera pas qualifiée. Clinton Mata (Angola) et Moussa Niakhaté (Sénégal) participent également à la Coupe d'Afrique des Nations. À l'ASM aussi, on souffre des blessés, des suspendus et des internationaux partis à la CAN.

    Un milieu à repenser

    Le patron du milieu de terrain, Denis Zakaria, est puni pour ce match en raison d'un carton jaune en Coupe de France. Son compère de l'entrejeu, Lamine Camara, est lui avec les Lions de la Teranga, comme Krépin Diatta. Ajoutons à cela la grave blessure au genou de Takumi Minamino, ainsi que de nombreuses incertitudes sur d'autres éléments de l'effectif.

    Elles concernent Ansu Fati, Paul Pogba et Vanderson. Le champion du monde 2018 n'était pas avec le reste du groupe en ce début de semaine. Il poursuit sa remise en forme, précise L'Équipe, après avoir été victime d'un souci au mollet. Il a manqué les deux dernières sorties des Monégasques.

    Autre absent durant cette première séance, Eric Dier. L'Anglais était excusé pour des raisons personnelles. En revanche, le club de la Principauté voyait revenir Philipp Köhn, le gardien numéro 2.

    à lire également
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    À trois ou quatre derrière, quelle structure pour l'OL en 2026 ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le choc PSG - OL Lyonnes meilleure affluence de 2025 10:30
    Monaco : avant de recevoir l'OL, Dier et Pogba absents de l'entrainement collectif 09:45
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    À trois ou quatre derrière, quelle structure pour l'OL en 2026 ? 09:00
    Bafetimbi Gomis, ancien attaquant de l'OL
    Gomis (ex-OL) vient en aide aux plus démunis 08:15
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    CAN : après son nul, l'Angola de Clinton Mata (OL) garde l'espoir 07:30
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    Avec cinq expulsions, l’OL va devoir se calmer en 2026 29/12/25
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    OL : Moreira parmi les meilleurs passeurs européens sur 90 minutes 29/12/25
    Clinton Mata (Angola) face Zimbabwe.
    CAN 2025 : Mata (OL) remplaçant pour Angola - Égypte 29/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : le premier bain de foule d'Endrick attendra 29/12/25
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL - TKYDG : votre émission de retour lundi 5 janvier 29/12/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Fofana et Nuamah donnent de leurs nouvelles 29/12/25
    Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : en cas de jaune à Monaco, Tolisso manquera le match des 10 ans au Parc OL 29/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Un bilan plus que positif mais nous n'avons encore rien gagné" 29/12/25
    Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
    Mata (OL) et l’Angola jouent leur avenir dans la CAN ce lundi 29/12/25
    Claude Puel, entraîneur de Ligue 1
    Claude Puel (ex-OL) va reprendre du service en Ligue 1 29/12/25
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    "Quand on repense à cet été"… l’OL veut voir 2026 avec optimisme 29/12/25
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    OL : l’heure de la reprise a sonné avec Endrick 29/12/25
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Maitland-Niles, Tessmann, Satriano… ils ont déçu à l’OL 28/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut