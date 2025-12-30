Loin d'être au complet, Monaco compte ses absents avant d'affronter l'OL samedi (17 heures). À la reprise de l'entraînement, Eric Dier et Paul Pogba n'étaient pas avec le reste du groupe.

Comme l'Olympique lyonnais, Monaco a repris le chemin de l'entraînement ce lundi. Les deux équipes européennes se retrouveront samedi à 17 heures dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Un duel entre des formations qui comptent leurs absents.

Du côté de l'OL, Ernest Nuamah et Malick Fofana attendent de renouer avec les terrains. La première recrue rhodanienne, Endrick, ne sera pas qualifiée. Clinton Mata (Angola) et Moussa Niakhaté (Sénégal) participent également à la Coupe d'Afrique des Nations. À l'ASM aussi, on souffre des blessés, des suspendus et des internationaux partis à la CAN.

Un milieu à repenser

Le patron du milieu de terrain, Denis Zakaria, est puni pour ce match en raison d'un carton jaune en Coupe de France. Son compère de l'entrejeu, Lamine Camara, est lui avec les Lions de la Teranga, comme Krépin Diatta. Ajoutons à cela la grave blessure au genou de Takumi Minamino, ainsi que de nombreuses incertitudes sur d'autres éléments de l'effectif.

Elles concernent Ansu Fati, Paul Pogba et Vanderson. Le champion du monde 2018 n'était pas avec le reste du groupe en ce début de semaine. Il poursuit sa remise en forme, précise L'Équipe, après avoir été victime d'un souci au mollet. Il a manqué les deux dernières sorties des Monégasques.

Autre absent durant cette première séance, Eric Dier. L'Anglais était excusé pour des raisons personnelles. En revanche, le club de la Principauté voyait revenir Philipp Köhn, le gardien numéro 2.