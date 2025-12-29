OL : le premier bain de foule d'Endrick attendra

Ce lundi, l'OL reprenait le chemin de l'entraînement avec une nouvelle tête au sein de son effectif. Malheureusement, les nombreux supporters présents à Décines n'ont pas eu le droit à un premier contact avec Endrick, parti rapidement après la séance.

Le froid de cette fin d'année n'a pas découragé certains supporters. Ils étaient nombreux à attendre devant le portail du centre d'entraînement de l'OL ce lundi. Si les joueurs de Paulo Fonseca manquent forcément un peu dans cette trêve hivernale, les supporters étaient avant tout là pour apercevoir un visage : celui d'Endrick, la nouvelle recrue lyonnaise pour les six prochains mois. Certains avaient tout préparé entre maillot du Brésil ou celui de l'OL déjà frappé du numéro 9. Malheureusement, la déception a été à la hauteur de l'attente devant le GOLTC.

Sulc fêté pour son anniversaire

Si Corentin Tolisso, Pavel Sulc, accueilli sous les "Happy Birthday" pour ses 25 ans ce lundi, Ruben Kluivert ou encore Tanner Tessmann se sont prêtés au jeu des selfies et des autographes, Endrick a profité de l'attention portée par les supporters à Ainsley Maitland-Niles pour se faufiler et quitter le centre d'entraînement au volant de la nouvelle voiture confiée par le partenaire du club lyonnais. Malgré les "Endrick, Endrick", l'attaquant brésilien s'est simplement contenté d'un petit signe de la main. Un brin de déception chez les supporters et un premier bain de foule qui attendra pour le néo-Lyonnais.