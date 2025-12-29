Actualités
Le trio de choc de « Tant qu’il y aura des Gones »

OL - TKYDG : votre émission de retour lundi 5 janvier

  • par David Hernandez

    • En cette trêve des confiseurs, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" fait aussi relâche. Le lundi 5 janvier marquera le retour de TKYDG avec un programme bien chargé.

    Ce lundi 29 décembre marque le retour à l'entraînement des joueurs de l'OL après une semaine de pause. L'attraction de la journée sera forcément les premiers pas d'Endrick avec le blason frappé du lion. Néanmoins, cette première se fera à huis clos et il faudra patienter encore quelques jours pour voir officiellement le Brésilien avec la tunique lyonnaise. Ce ne sera pas à Monaco, samedi (17h) en Ligue 1, mais votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" reviendra forcément sur cette rencontre et sur l'arrivée d'Endrick le lundi 5 janvier.

    Dans cette période de fêtes de fin d'année, l'équipe de TKYDG ne sera pas sur le pont ce lundi mais reviendra bien dans une semaine. Un premier numéro de l'année 2026 qui s'annonce donc chargée entre retour de la Ligue 1 dans la Principauté et l'ouverture du mercato hivernal qui a commencé avec un peu d'avance à l'OL avec la recrue brésilienne offensive. Rendez-vous donc dans une semaine pour reprendre les bonnes habitudes. En attendant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun numéro.

    Regardez Tant qu'il y aura des Gones en direct sur toutes nos plateformes : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion. 

    OL : le premier bain de foule d'Endrick attendra

