OL : Fofana et Nuamah donnent de leurs nouvelles

Gravement blessés ces derniers mois, Malick Fofana et Ernest Nuamah sont sur le chemin du retour. Les deux ailiers ont donné un peu de baume au cœur aux supporters de l’OL sur leurs réseaux sociaux.

À trois jours du passage à la nouvelle année, tous les regards sont tournés vers Décines et le GOLTC ce lundi 29 décembre. La raison ? Les premières images d’Endrick sous les couleurs de l’OL avec la reprise de l’entraînement. Un renfort de choix pour Paulo Fonseca après six mois à devoir composer sans attaquant de pointe performant. L’attente est grande autour du Brésilien, même s’il faudra d’autres renforts pour tenir sur toute la durée du premier semestre 2026. L’entraîneur portugais attend des arrivées mais aussi le retour de certains blessés, avec une certaine impatience. À chaque sortie médiatique, Fonseca ne cesse de mettre en avant la réintégration de Malick Fofana et Ernest Nuamah pour apporter de la concurrence sur les ailes.

Du renforcement musculaire pour les deux ailiers

Ce lundi, les deux ailiers n’ont pas pris part à la séance collective et vont devoir patienter encore un mois, selon les estimations du staff de l’OL. Cependant, le Belge et le Ghanéen ont choisi d’accorder leur violon pour donner de leurs nouvelles. À quelques heures du passage en 2026, les deux Lyonnais ont posté des photos se voulant positives en salle de musculation et des messages d’espoir. Du côté de l’ancien de La Gantoise, "tu as déjà vécu ça auparavant" tandis que Nuamah a utilisé un passage religieux avant de terminer son texte par plusieurs "bientôt" accompagnés d’un sablier. Un travail individuel pendant les vacances avant qu'ils reprennent leur routine à Décines avec des séances en salle avec le staff médical de l’OL. Mais l'impression de retours de plus en plus proches.