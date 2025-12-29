Actualités
Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
Les joueurs de l’OL à l’entraînement avant Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL : l’heure de la reprise a sonné avec Endrick

  • par David Hernandez

    • En vacances depuis le 22 décembre, les joueurs de l’OL ont pu couper une semaine. Ce lundi 29 décembre, ils sont déjà de retour à l’entraînement.

    Ils ont tellement tiré sur la corde pendant six mois qu’ils auraient certainement aimé avoir un peu plus de rab de vacances. Malheureusement, le calendrier en a décidé autrement avec un retour de la Ligue 1 dès le premier week-end de l’année 2026. Cela se traduira par un déplacement à Monaco ce samedi à 17h. Alors, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont connu des vacances de courte durée. Au lendemain de la qualification contre le FC Saint-Cyr Collonges, ils ont pu partir en vacances, certains retrouvant leur famille pour Noël, d’autres s’offrant des excursions plus exotiques. Seulement, tout ce joli monde est attendu ce lundi à Décines pour la reprise de l’entraînement.

    De nombreux supporters devant le GOLTC pour Endrick ?

    Ce retour dans le froid décinois sera avant tout marqué par les premiers pas d’Endrick. Première recrue hivernale de l’OL, l’attaquant brésilien va vivre sa première séance collective avec son nouveau club. Tout cela se passera dans l’intimité du GOLTC. Mais les supporters vont scruter avec attention les premières images du Brésilien avec son numéro 9 inscrit sur son maillot d’entraînement. En cette période de vacances scolaires, ils pourraient d’ailleurs être nombreux devant le centre d’entraînement pour tenter d’avoir un premier autographe du nouveau Lyonnais.

    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    "Quand on repense à cet été"… l’OL veut voir 2026 avec optimisme

