Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick

Quelques heures après l'accord trouvé avec le Real Madrid, l'OL a officialisé ce mardi l'arrivée d'Endrick. L'attaquant brésilien rejoint le club lyonnais pour six mois.

Cela n'a pas traîné. Quelques heures seulement après l'annonce d'un accord avec le Real Madrid, l'OL a officialisé la bonne nouvelle. Il n'y aura pas de mauvaise surprise dans le dossier Endrick. L'attaquant brésilien va bien revêtir le maillot lyonnais pour les six prochains mois. La direction rhodanienne a confirmé la nouvelle ce mardi en fin d'après-midi. "L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison."

Présent à la reprise le 29 décembre

Un sacré coup pour la formation lyonnaise et Paulo Fonseca. Pour convaincre le Real Madrid, l'OL a accepté de débourser un million d'euros maximum sous la forme d'un prêt payant sans option d'achat. Une façon d'absorber le salaire du Brésilien sur la période. À 19 ans, Endrick est l'un des jeunes attaquants les plus en vogue et est à la recherche d'un temps de jeu conséquent en vue de la Coupe du monde 2026. L'OL, en recherche d'une pointe titulaire, va lui offrir cette opportunité. Il devra certainement patienter pour faire ses débuts dans la capitale des Gaules. Mais Endrick sera présent dès le 29 décembre prochain pour la reprise du groupe professionnel et ainsi se familiariser avec son nouvel environnement.