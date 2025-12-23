Actualités
Endrick sous le maillot de l'OL
Endrick sous le maillot de l’OL (@OL)

Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Quelques heures après l'accord trouvé avec le Real Madrid, l'OL a officialisé ce mardi l'arrivée d'Endrick. L'attaquant brésilien rejoint le club lyonnais pour six mois.

    Cela n'a pas traîné. Quelques heures seulement après l'annonce d'un accord avec le Real Madrid, l'OL a officialisé la bonne nouvelle. Il n'y aura pas de mauvaise surprise dans le dossier Endrick. L'attaquant brésilien va bien revêtir le maillot lyonnais pour les six prochains mois. La direction rhodanienne a confirmé la nouvelle ce mardi en fin d'après-midi. "L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison."

    Présent à la reprise le 29 décembre

    Un sacré coup pour la formation lyonnaise et Paulo Fonseca. Pour convaincre le Real Madrid, l'OL a accepté de débourser un million d'euros maximum sous la forme d'un prêt payant sans option d'achat. Une façon d'absorber le salaire du Brésilien sur la période. À 19 ans, Endrick est l'un des jeunes attaquants les plus en vogue et est à la recherche d'un temps de jeu conséquent en vue de la Coupe du monde 2026. L'OL, en recherche d'une pointe titulaire, va lui offrir cette opportunité. Il devra certainement patienter pour faire ses débuts dans la capitale des Gaules. Mais Endrick sera présent dès le 29 décembre prochain pour la reprise du groupe professionnel et ainsi se familiariser avec son nouvel environnement.

    à lire également
    Les joueurs et le staff du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL
    Grâce à parcours et à l’OL, le FC Saint-Cyr Collonges assure ses arrières
    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - mar 23 Déc 25 à 17 h 41

      J'ai pu voir quelques uns de ses buts avec le Brésil, mamamia, 🙏🙏🙏

      Effectivement, son arrivée est annoncée sur le site officiel, comment ç'est possible à partir du moment où le mercato n'est pas ouvert ?

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mar 23 Déc 25 à 17 h 44

        Bienvenue jeune homme, éclate toi !!!

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick 17:32
    Les joueurs et le staff du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL
    Grâce à parcours et à l’OL, le FC Saint-Cyr Collonges assure ses arrières 16:50
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal contre le Botswana 15:55
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    OL - Mercato : l’avenir incertain de Caleta-Car à la Real Sociedad… 15:10
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    Les groupes de supporters de l’OL remontés contre la LFP et beIN 14:20
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : l’OL regarde aussi du côté du Danemark 13:31
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Pour OL - FC Saint-Cyr, Šulc aurait aimé la jouer collectif 12:40
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Avec le prêt payant, l’OL reste dans les clous pour Endrick 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France.
    Merah "fier" de sa première en Coupe de France avec l’OL 11:00
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    Mercato : Morton (OL) dans une liste élargie à la Juve ? 10:15
    Takumi Minamino lors d'Etoile Rouge - Monaco en Ligue Europa
    Minamino victime d’une rupture du ligament croisé avant Monaco - OL 09:30
    Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
    OL - CAN 2025 : Mata et l’Angola s’inclinent d’entrée 08:45
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Avec Endrick, l’OL lance sa liste de Noël pour le mercato 08:00
    Endrick (Real Madrid)
    Mercato : l’OL va lancer son marché hivernal avec Endrick 07:30
    Saël Kumbedi lors d'OL - Reims en mai 2023
    Mercato : l'OL officialise le transfert de Saël Kumbedi à Wolfsburg 22/12/25
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL : Pavel Šulc finit très fort 2025 22/12/25
    Alexandre Lacazette face à Denis Zakaria lors de Monaco - OL
    Monaco sans ses milieux Denis Zakaria et Lamine Camara face à l'OL 22/12/25
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le PSG lourdement puni, l'OL Lyonnes toujours plus en tête 22/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut