Eliminé par l’OL en 32es de finale de la Coupe de France, le FC Saint-Cyr Collonges n’a pas tout perdu dimanche. Le club rhodanien va toucher un pactole non-négligeable grâce à son parcours.

En venant sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" une semaine avant le grand match contre l’OL, Hassane Baba-Arfi avait fait un état des lieux de la situation financière du FC Saint-Cyr Collonges. Sans tirer la sonnette d’alarme, le président du club rhodanien avait confié qu’il "avait très certainement le plus petit budget du championnat de Régional 1". Cela s’élevait à 280 000€ pour un club qui compte près de 500 licenciés toutes catégories confondues. Alors forcément faire un parcours presque inespéré en Coupe de France n’avait pas que des retombées sportives.

Pérenniser le projet

Economiquement, le FC Saint-Cyr Collonges allait s’y retrouver. "Aujourd'hui, le club est gagnant. On est satisfait du parcours qu'on a effectué. D'un point de vue financier, ça va être une très très grande aide pour ce parcours." Dans les chiffres, le parcours depuis l’entrée en lice mi-septembre va permettre de dégager des bénéfices à hauteur de la moitié de son budget annuel (143 000€). Forcément, le geste de l’OL de laisser un tiers de la recette aide fortement à cet impact positif pour les finances du FC Saint-Cyr Collonges. Car malgré le prestige des noms des deux villages composant ce club, le onzième de Régional 1 n’a pas le train de vie qui va avec.