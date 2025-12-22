Après la qualification de l'équipe de Ligue 1, l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges se sont entendus pour le partage de la recette. Le pensionnaire de R1 repart pratiquement avec une somme à six chiffres.
Hormis l'absence des deux virages au Parc OL et la pluie, la fête fut belle entre l'Olympique lyonnais et le FC Saint-Cyr Collonges dimanche. Ce 32e de finale résonnait comme une "réjouissance" entre voisins, et tout le monde en ressort plus ou moins satisfait. Le club de Ligue 1 s'est imposé 3-0, sans génie, mais sans trembler, et les amateurs de Régional 1 ont tenu la dragée haute pendant presque une heure.
Restait la question de la recette, alors que l'organisation de la rencontre avait suscité des débats. Finalement prévue à Décines, cette partie a attiré 25 000 spectateurs. La formation des monts d'Or repart avec environ un tiers des gains de la soirée, ce qui, selon nos estimations, représente un montant supérieur à 90 000 euros.
L'OL déficitaire sur l'organisation du match
L'OL garde les deux tiers de la somme, ce qui ne suffira pas à couvrir les frais de l'organisation. Déficitaires financièrement sur ce match, les septuples champions de France voulaient "prolonger la magie de la Coupe jusqu’au bout". Mais ils ne sont pas revenus du stade les mains vides. Enfin surtout Michele Kang, qui, outre une banderole pour la remercier d'avoir accepté de jouer ce derby dans l'antre décinoise, a reçu un cadeau de la part des Saint-Cyrôts.
Le kop saint-cyrôt salue le geste de Michele Kang d’avoir permis la tenue de ce 32e à Décines : « Mme Kang, le foot amateur vous remercie ! » #OL #OLSCC pic.twitter.com/aZsKCjYwrt— Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) December 21, 2025
Les dirigeants de l'équipe amatrice ont remis à la présidente lyonnaise une réplique du trophée de la Coupe de France. D'après Le Progrès, l'œuvre a été réalisée par Vincent Breed, souffleur de verre à Brussieu. Une jolie attention pour parfaire cette réunion rhodanienne inédite.
Sochaux s'est fait chier dessus contre Béthune pour n'avoir laisser que la moitié... Qu'est-ce que ça va être pour nous
A la première lecture et si personne ne creuse le sujet, c'est vrai que ça fait rat, mais ceux qui voudront en faire leur chou gras devront creuser un peu, car à priori c'était convenu comme cela, avec l'OL qui accepte d'organiser le match à ses frais en dimanche soir...D'ailleurs l'article précise bien que les 2/3 des recettes ne couvrent même pas l'organisation, mais oui certains vont probablement en profiter pour casser du sucre sur l'OL !
Salut, tout à fait c'était mon cas en voyant le titre et puis quand tu lis l'article, ca paraît à la fois équitable, raisonable et tres simple à comprendre.
Sochaux s'est parfaitement expliqué, et ceux qui ont pris connaissance de leurs informations rejoignent leur bon sens à 99%.
Jean-Guy Wallemme est devenu multi-millionnaire avec le foot, s'il veut faire un geste envers son club amateur qu'il le fasse; comme des centaines de footballeurs pros avant lui !.
INFO HS:
9 points de retraits au psg féminin pour irrégularité administrative sur 3 matchs. Il y aura appel, la sanction étant considérée comme totalement disproportionnée.
J'veux pas pinailler mais si le montant représente un montant d'un peu plus 90 000 €, on est plus sur du 5 chiffres que du 6 chiffres, sinon on serait proche des 100 000 balles ...
Sinon, je me dis que si Saint Cyr avait joué sur un champ de patate, comme ils en ont probablement l'habitude, le nivelage de niveau aurait pu jouer en leur faveur, tant l'OL n'a pas été bon ... Et peut-être que...
Jouer au groupama devant 25000 personnes était un rêve pour eux , et il a pu se réaliser .
L'OL est débitrice sur ce match , on aurait aimé qu'ils laissent encore un peu plus ( la moitié de la recette ) mais le geste est déjà bien .
Trop facile de vouloir décider pour les autres avec l'argent des autres... qu'aurions nous fait nous, avec notre propre pognon ?
Sans oublier que les accords ont été décidés bien avant le match, négociations pour lesquelles les supporters n'ont pas été consultés..... heureusement d'ailleurs !