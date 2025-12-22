Après la qualification de l'équipe de Ligue 1, l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges se sont entendus pour le partage de la recette. Le pensionnaire de R1 repart pratiquement avec une somme à six chiffres.

Hormis l'absence des deux virages au Parc OL et la pluie, la fête fut belle entre l'Olympique lyonnais et le FC Saint-Cyr Collonges dimanche. Ce 32e de finale résonnait comme une "réjouissance" entre voisins, et tout le monde en ressort plus ou moins satisfait. Le club de Ligue 1 s'est imposé 3-0, sans génie, mais sans trembler, et les amateurs de Régional 1 ont tenu la dragée haute pendant presque une heure.

Restait la question de la recette, alors que l'organisation de la rencontre avait suscité des débats. Finalement prévue à Décines, cette partie a attiré 25 000 spectateurs. La formation des monts d'Or repart avec environ un tiers des gains de la soirée, ce qui, selon nos estimations, représente un montant supérieur à 90 000 euros.

L'OL déficitaire sur l'organisation du match

L'OL garde les deux tiers de la somme, ce qui ne suffira pas à couvrir les frais de l'organisation. Déficitaires financièrement sur ce match, les septuples champions de France voulaient "prolonger la magie de la Coupe jusqu’au bout". Mais ils ne sont pas revenus du stade les mains vides. Enfin surtout Michele Kang, qui, outre une banderole pour la remercier d'avoir accepté de jouer ce derby dans l'antre décinoise, a reçu un cadeau de la part des Saint-Cyrôts.

Le kop saint-cyrôt salue le geste de Michele Kang d’avoir permis la tenue de ce 32e à Décines : « Mme Kang, le foot amateur vous remercie ! » #OL #OLSCC pic.twitter.com/aZsKCjYwrt — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) December 21, 2025

Les dirigeants de l'équipe amatrice ont remis à la présidente lyonnaise une réplique du trophée de la Coupe de France. D'après Le Progrès, l'œuvre a été réalisée par Vincent Breed, souffleur de verre à Brussieu. Une jolie attention pour parfaire cette réunion rhodanienne inédite.