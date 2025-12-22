Actualités
Les joueurs de l’OL, dont Afonso Moreira, en Coupe de France (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Coupe de France : la qualification et c'est tout

  • par Gwendal Chabas

    • Sans être flamboyant, notamment en première période, l'OL s'est imposé 3 à 0 contre Saint-Cyr Collonges dimanche en Coupe de France. On retiendra de cette partie uniquement la qualification, du moins sur le plan sportif.

    Le travail est fait, sans plus. Voilà comment résumer la performance de l'OL dimanche contre Saint-Cyr Collonges. Au bout de ce 32e de finale de Coupe de France, les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas tremblé en s'imposant 3 à 0, mais ils n'ont pas non plus fait lever les foules, surtout au cours du premier acte. Certes, les deux éléments forts offensivement étaient sur le banc, Corentin Tolisso et Pavel Šulc, mais on pouvait s'attendre à mieux de la part du 5e de Ligue 1 contre le pensionnaire de Régional 1.

    Il a fallu que le Tchèque entre en jeu au retour des vestiaires pour amener ce petit plus qui fait toute la différence. "Tout le monde a vu que la partie avait été compliquée. Saint-Cyr a été particulièrement efficace en défense. Vous savez, ce n'est pas évident ce type d'affiche, surtout qu'on a raté deux occasions avant la pause, et ça reste dans les têtes ensuite, rappelait le double buteur du soir. Mais à la fin, on obtient la victoire et c'est le plus important."

    Manque d'intensité chez les hommes de Fonseca

    Chez les titulaires, on avait bien conscience de ne pas en avoir fait assez avant le repos. "On n'a pas pris le match à la légère, on s'attendait à ce type d'opposition, assurait Khalis Merah, plus en vue durant les 45 dernières minutes. Ils ne sont pas là par hasard. À la mi-temps, le coach n'a pas haussé la voix, mais il a dit qu'on devait faire davantage, et on en était conscients. Il n'y a pas eu d'inquiétude pour autant. On savait que ça allait rentrer car on avait largement la balle."

    Comme le public qui a adressé quelques sifflets, Paulo Fonseca était tout de même très agacé par la prestation de ses troupes à la moitié de la rencontre (0-0). "On a manqué de prendre les bonnes décisions dans les derniers mètres. Nous pouvions mieux faire, nous pouvions être plus décisifs. On aurait dû avoir de meilleures initiatives. Je n'étais pas content, a-t-il confiéJe n'aime pas ce genre de duel parce que je connais la motivation de l'équipe adverse, qui est décuplée par rapport à celle de mes joueurs. Voilà pourquoi je n'étais pas satisfait après la première période par rapport au visage montré. J'ai dit à mon groupe qu'il fallait évoluer avec une autre intensité pour avoir la possibilité de faire de meilleures attaques."

    Aidé toutefois par sa possession de balle qui a fait courir longtemps les Saint-Cyrôts (73%), l'Olympique lyonnais a fini par faire craquer son voisin. Le soulagement est venu via l'ouverture du score à la 52e minute grâce à Abner. "À la pause, je pense que l'entraîneur a demandé d'en faire plus, de les faire courir avec du passe-et-va, a imaginé Pavel Šulc, qui s'échauffait à ce moment-là. Je crois que c'était plus facile en seconde période car l'adversaire a commencé à fatiguer."

    L'OL satisfait, Saint-Cyr aussi

    Du côté des amateurs, on repart sans regret, et avec à l'esprit qu'ils ont accroché assez longtemps le leader de la Ligue Europa. "Il y a de la fierté. On s'est battus de la 1re à la 90e minute. Maintenant, on a vu qu'en face, nous affrontions des footballeurs de haut niveau. Ça se joue sur des détails. [...]On n'a pas été étonnés par notre prestation. Nous savons que nous sommes forts collectivement et défensivement. On n'a pas essayé d'inventer autre chose, on a respecté les consignes et ç'a fonctionné durant un moment, retenait l'excellent Sekhouba Souaré, défenseur et capitaine de la formation des monts d'Or. Nous pensions plus souffrir, et on était prêts à ça parce que c'est notre état d'esprit."

    Pour l'OL, les vacances vont sûrement faire du bien. Hormis éventuellement Afonso Moreira et Pavel Šulc, on semble tirer la langue et largement marquer le pas dans le jeu. Ce qui explique sans doute aussi qu'on ne parvienne pas à se rendre la tâche plus aisée. "Félicitations à Saint-Cyr. Ils ont fait un beau parcours. Réaliser cette prestation ici, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Ce fut difficile. Je pense que si on marque tôt dans la rencontre, ça facilite les choses, mais on ne l'a pas fait. Néanmoins, l'essentiel est là avec la qualification", soulignait Khalis Merah. Effectivement, dans ces circonstances, le résultat importe sûrement plus que la performance en elle-même.

