Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Monaco (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)

L'OL commencera l'année à Monaco puis à Lille

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Du lourd pour entamer 2026. Au début de l'année prochaine, l'OL se déplacera deux fois consécutivement, à Monaco et à Lille. De quoi être rapidement dans le bain.

    Avec un match programmé dès le 3 janvier, les joueurs de l'OL savent qu'ils devront vite être opérationnels au début de l'année prochaine. D'autant plus que, contrairement à d'autres saisons pas si lointaines, ce n'est pas une affiche de Coupe de France qui les attend, mais bien le championnat. Après des vacances entre le 22 et le 28 décembre, Corentin Tolisso et sa bande iront à Monaco le samedi 3 janvier (17 heures).

    Une première belle affiche pour entamer 2026, bien que les Monégasques aient surtout démontré leur irrégularité jusqu'ici (9es). À ce rendez-vous s'est ajouté un second gros test, à nouveau à l'extérieur. Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France, l'Olympique lyonnais y retrouvera Lille. Ce match aura lieu le week-end du 10 janvier.

    L'OL avec quel effectif ?

    L'ASM puis le LOSC, tout ça loin de Décines, les Rhodaniens sont gâtés. En cette période de CAN, il faudra aussi voir où en seront Moussa Niakhaté (Sénégal) et Clinton Mata (Angola). La compétition vivra alors les 8es de finale pendant le duel à Louis-II, puis les quarts de finale durant la rencontre à Pierre-Mauroy. Qu'en sera-t-il de l'arrivée d'éventuelles recrues ? Et des blessés ? A priori, pas de retour prévu à ce niveau-là. Néanmoins, Tanner Tessmann et Orel Mangala ont pu rejouer quelques minutes dimanche face à Saint-Cyr Collonges (3-0). Pour Ernest Nuamah et Malick Fofana, il faudra patienter un peu.

    OL - Coupe de France : la qualification et c'est tout
    2 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - lun 22 Déc 25 à 8 h 20

      Difficile et compliqué ce début d'année avec ces deux matchs qui plus est sans mata et niakaté !

      À la limite, le premier match contre Monaco à la reprise, on peut éventuellement les surprendre, pourquoi pas aller gagner chez eux avec notre recrue madrilène ...
      Concernant Lille, ce sera beaucoup plus difficile à mon avis, j'espère qu'on se qualifiera à tout prix en coupe de France

      D'ailleurs je ne comprends pas ceux qui souhaitent que l'OL lâche la coupe de France 😱 pour dire par exemple d'aller gagner l'Europa League ou de jouer un podium en L1 ...
      On a vu le résultat l'année dernière 😂
      On l'a bien lâché comme il faut à Bourgoin-Jallieu pour se vautrer en Europa League et avec le pompon, le limogeage de Pierre sage ...
      Je me demande s'il n'y a pas quelques maso qui voulaient voir la titularisation d'Akoukou l'année dernière et voudraient celle de ghezzal au printemps prochain en 1/4 d'Europa ligue 🤔😘

      Je me demande ce que le Terminator du blog va répondre 😂😉

    2. Avatar
      mmc1789 - lun 22 Déc 25 à 8 h 50

      Pas de recrue à Monaco, règles de qualif obligent

