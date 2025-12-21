Mercato : Abdelli en passe de rejoindre l’OL cet hiver ?

En vue du mercato hivernal, l’OL pourrait également se renforcer au milieu de terrain. Les dirigeants lyonnais auraient obtenu l’accord de Himad Abdelli, joueur du SCO Angers.

Vendredi, au moment de faire sa lettre au Père Noël, Paulo Fonseca avait manié l’humour. L’entraîneur portugais avait annoncé vouloir se renforcer sur presque tous les postes durant l’hiver. Si un renfort en attaque a été ciblé très rapidement et que la piste Endrick est plus que jamais active, il y avait la volonté de recruter en défense, entre absences pour la CAN et possible intérêt pour Ainsley Maitland-Niles. Seulement, un poste se serait ajouté à la liste, comme avancé par nos confrères de L'Équipe.

Seulement six mois de contrat

Face à certains intérêts pour Tanner Tessmann, la direction lyonnaise serait en train d’anticiper un potentiel départ de l’Américain et aurait déjà obtenu l’accord d’un joueur bien connu de la Ligue. Actuellement au Maroc pour jouer la CAN, Himad Abdelli a accepté de rejoindre la capitale des Gaules à six mois de la fin de son contrat avec le SCO Angers. À 26 ans, le milieu possède un profil technique qui ne ferait pas de mal dans l’entrejeu lyonnais. Reste encore à convaincre le club angevin. Il ne devrait pas se montrer trop gourmand avec seulement six mois à « vendre ». Un transfert au-dessus du million d’euros est avancé.