Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d’OL – Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

La Juventus a servi de "déclic défensif" à l’OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Ayant terminé sur une bonne note samedi contre Fleury, l’OL Lyonnes a réussi à garder sa cage inviolée. Et ce pour la sixième fois consécutive, après la débâcle turinoise à la mi-novembre.

    Il a bien fallu que Teagan Micah y mette du sien, mais l'OL Lyonnes a enregistré un nouveau match sans prendre de buts dans cette première partie de saison. Au moment de refermer la phase aller, les Lyonnaises n'ont encaissé que cinq buts de la part de leurs adversaires en championnat. Le total monte à dix si l'on prend en compte la Ligue des champions, la faute notamment à ce déplacement à la Juventus Turin.

    Le seul accroc de ces six premiers mois que ce soit au niveau du résultat (3-3) que de l'impact défensif. Néanmoins, dans chaque chose négative, on peut en tirer du positif et le voyage dans le Piémont a servi de déclic. "Il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de changements cet été avec neuf départs, des nouvelles joueuses, un nouveau staff. On ne pouvait pas être excellentes dès le début. Le match contre la Juventus a peut-être servi d'électrochoc, reconnait Vicki Becho. Depuis, on enchaîne les clean-sheets, on marque beaucoup et on prend du plaisir ensemble sur le terrain."

    L'évolution mise en avant par Jonatan Giraldez depuis plus d'un mois tient peut-être de cette assise défensive retrouvée. Tout n'est pas parfait certes, mais contre Fleury, l'OL Lyonnes a enchaîné un sixième match de suite sans prendre de buts. Une "bonne chose avant de partir en vacances" pour Teagan Micah, qui a bien assuré l'intérim samedi soir. Les matchs s'enchaînent, les joueuses changent, mais le socle défensif tient bon.

